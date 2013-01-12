Условия лицензирования аптек и медучреждений изменят под потребности инвалидов

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения совместно с Минрегионом разработать изменения к условиям лицензирования аптек, а также медицинских учреждений, которые гарантировали бы свободный доступ в помещения людям с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Меня поразила история, когда инвалид был вынужден в суде доказывать, что пандус к помещению аптеки абсолютно не приспособлен для инвалидной коляски. Владельцы формально отнеслись к выполнению требования обеспечить свободный доступ инвалидам, еще и пытались отрицать очевидный свой просчет», - сказал Н.Азаров.

По убеждению главы правительства, лицензионные требования к техническим условиям помещений медицинских учреждений должны быть однозначными, хорошо продуманными, и их выполнения нужно добиваться бескомпромиссно.

Н.Азаров также настаивает, чтобы требования были сформулированы при участии общественных организаций инвалидов и экспертов: «Чтобы опять не пришлось переделывать, потому что кто-то не может себе представить, что такое жизнь в коляске», - подчеркнул премьер-министр.