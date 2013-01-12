В Южной Корее из-за утечки соляной кислоты на химзаводе эвакуировали 800 человек

Утечка соляной кислоты произошла на заводе по производству полисиликона компании Woongjin Polysilicon в Южной Корее, эвакуированы почти 800 человек.

По словам представителей местной полиции, утечка была зафиксирована около 11.00 по местному времени на одной из 200-тонных цистерн с соляной кислотой, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, утечка могла произойти из-за замерзания части системы в результате холодов, установившихся в последнее время в Южной Корее.

После обнаружения утечки химиката местная полиция начала экстренную эвакуацию жителей районов, расположенных рядом с заводом Woongjin Polysilicon. К настоящему времени были эвакуированы около 760 человек, проживающих в радиусе 1,5 километра от завода. К месту ЧП прибыли наряды пожарных. Движение транспорта в районе инцидента приостановлено.

Завод компании Woongjin Polysilicon расположен примерно в 270 километрах к юго-западу от столицы Южной Кореи Сеула.