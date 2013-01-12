Президент Виктор Янукович надеется на углубление отношений между Украиной и Гватемалой.

Об этом говорится в поздравлении главы Украинского государства Президенту Республики Гватемала Отто-Фернандо Пересу-Молини по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между странами.

«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Гватемала.

Убежден, что реализация существующего потенциала сотрудничества будет способствовать углублению отношений между нашими государствами на принципах дружбы и взаимопонимания», - подчеркнул В.Янукович, сообщает его пресс-служба.

Президент Украины пожелал гватемальскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Гватемалы - мира, благополучия и процветания.