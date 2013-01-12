Чиновники присвоили почти 140 тыс. грн, выделенных на питание в детсадах

В Крыму разоблачены чиновники, которые присвоили почти 140 тыс. грн, выделенных из бюджета на питание в детских садах.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что для приобретения сливочного масла Управление образования провело тендер среди пяти крымских поставщиков. По итогам конкурса с фирмой-победителем был заключен договор на поставку масла на сумму, превышающую полмиллиона гривень.

Однако в ходе проверок оказалось, что процедура закупки проведена с нарушениями требований Закона Украины «О государственных закупках» (ни одно из пяти предприятий не подало полный перечень документов), в связи с чем торги должны были отменить.

Тем не менее, «удобная» для чиновников фирма почти до конца 2012 года поставляла в дошкольные учреждения масло по завышенным расценкам. Разница в ценах составила почти 140 тыс. грн, которые в дальнейшем были присвоены.

По факту должностного преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.