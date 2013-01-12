В Чехии завершились первые прямые всенародные выборы Президента

В Чехии сегодня завершились первые прямые всенародные выборы Президента.

Выборы в Чехии проходили в течение двух дней для удобства избирателей – 11 и 12 января. Избирательные участки по выборам главы государства закрылись в Чехии в 14.00 (15.00 по Киеву), начался подсчет голосов.

В выборах Президента Чехии участвовали девять кандидатов: Милош Земан, Ян Фишер, Владимир Франц, Карел Шварценберг, Йиржи Динстбир, Пшемысл Соботка, Яна Бобошикова, Таня Фишерова и Зузана Ройтова.

В случае, если Президент Чехии не будет избран в первом туре, второй тур голосования состоится 25 и 26 января, передает РИА «Новости».

Новый Президент Чехии впервые избирается всеми гражданами страны в ходе всенародного голосования - соответствующий конституционный закон о введении прямых выборов главы государства подписал Вацлав Клаус в феврале прошлого года. Ранее глава государства избирался в Чехии на общем заседании обеих палат парламента. Так были избраны Президентами Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава государства В.Клаус (с 2003).

Предварительные результаты первого тура голосования будут известны поздно вечером 12 января.

"Полагаю, что после закрытия избирательных участков между 18.00 и 19.00 мы сможем получить данные с 99% участков", - сказал Чешскому информационному агентству ЧТК заместитель председателя государственного Чешского статистического управления Станислав Драпал.