Кожара и Лавров остались довольными переговорами в Черновцах. Подписан ряд документов

Межгосударственные переговоры министров иностранных дел Украины и Российской Федерации Леонида Кожары и Сергея Лаврова в Черновцах завершились подписанием итогового Протокола заседания Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии и Плана взаимодействия между МИД Украины и России на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии торжественного подписания документов министры провели брифинг для прессы.

По словам Л.Кожары, он доволен тем, что этот год начался с успешных переговоров.

«В этом году начинается реализация очень широкой программы двустороннего сотрудничества не только на уровне МИДов, думаю, что в будущем году будут встречи на многих уровнях, в том числе и на самом высоком уровне», - отметил министр.

Он сообщил, что нынешние «переговоры показали, что у нас много совпадающих позиций».

«Мы с коллегой детально обсуждали целый пакет очень актуальных вопросов международной политики, которая представляет для наших стран взаимный интерес. Сотрудничество между странами будет продлено и существенно активизируется. Этому также будет способствовать и председательство Украины в ОБСЕ на протяжении этого года», - сказал Л.Кожара.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что потенциал отношений двух стран в экономической сфере нужно развивать и постоянно наращивать.

«На плановой основе развивается активный диалог между внешнеполитическими ведомствами Украины и России. Наглядным свидетельством этого стало подписание Плана действий между министерствами иностранных дел Украины и России на следующий год», - отметил Л.Кожара.

В свою очередь С.Лавров также выразил глубокое удовольствие результатами переговоров в Черновцах. По его словам, они проходили в то время, когда украинско-российские отношения находятся на подъеме, в интенсивном политическом диалоге на всех уровнях.

«Бесспорно, фундаментом нашего взаимодействия является экономика. Мы сегодня говорили об этих перспективах, которые перед нами открываются, в том числе в связи со вступлением в силу и для Украины, и для России Соглашения о зоне свободной торговли в Содружестве независимых государств», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

С.Лавров сообщил, что в этом направлении «будут открываться дополнительные возможности для интенсивных интеграционных процессов, в которых Россия и Украина взаимовыгодно будут принимать участие».

Еще одной важной сферой совместной работы Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии С.Лавров назвал пограничное сотрудничество

«Еще одна важна сфера нашей совместной работы Подкомитета, которая непосредственно задевает интересы украинцев и россиян, это пограничное сотрудничество», - сказал руководитель российского МИДа.

«Мы стремимся к тому, чтобы пограничные вопросы решались таким образом, чтобы максимально способствовать общению между россиянами и украинцами, чтобы они имели возможность пересекать границу максимально комфортно и в удобное время. На счет этого уже приняты конкретные решения, которые воплощаются в жизнь», - подчеркнул С.Лавров.

«Мы активно взаимодействуем с нашими украинскими друзьями по линии заграничных представительств по делу защиты прав наших граждан двух стран, попадающих в тяжелую ситуацию за рубежом», - отметил глава российского МИДа.

Он выразил общее удовлетворение сотрудничеством Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии: «Мы довольны, как наши делегации взаимодействуют и согласовывают свои шаги в международных организациях, включая ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других структурах, включая Организацию Черноморского экономического сотрудничества».

С.Лавров отметил, что Россия поддержала избрание Украины на пост председателя ОБСЕ.

«Будем выходить из того, что этот год пройдет под знаком активной работы по всем направлениям. Я убежден в том, что такая страна, как Украина, страна с опытнейшей дипломатией, сможет сыграть такую объединительную роль на должности действующего председателя ОБСЕ», - подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

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