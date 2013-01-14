ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Пенсионный фонд обязал «упрощенцев» отчитаться на полтора месяца раньше» пишет: физлица-предприниматели (в том числе «упрощенцы») обязаны подавать в органы ПФУ ежегодную отчетность до 10 февраля, а не до 1 апреля, как было ранее…

http://delo.ua/businessman/pensionnyj-fond-objazal-uproschencev-otchitatsja-na-poltora-mesjaca-194483/

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Также «Дело» в публикации «Как Кабмин будет наполнять бюджет в ближайшие два года» пишет: правительство завершает работу над проектом Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Одна из главных целей документа - оперативное составление перечня антикризисных мер, призванных стабилизировать ситуацию в экономике...

http://delo.ua/ukraine/kak-kabmin-budet-napolnjat-bjudzhet-v-blizhajshie-dva-goda-194476/

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«Дело» в публикации «Оживление автокредитования в 2013 году не состоится - банкиры» пишет: высокие процентные ставки и неизменные требования к платежеспособности - таким будет этот год для желающих приобрести автомобиль в кредит…

http://delo.ua/finance/ozhivlenie-avtokreditovanija-v-2013-godu-ne-sostoitsja-bankiry-194414/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Промышленный импульс», в котором пишет: вновь созданное Министерство промышленной политики, от которого несколько лет назад отказались в ходе административной реформы, возглавит Сергей Зубов - глава "Атомкомплекта", которого связывают с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Клюевым. Кандидатуру на прошлой неделе одобрил Кабинет министров. Эксперты считают, что приход Сергея Зубова в Кабмин говорит о готовящихся глобальных перестановках в правительстве и возвращении в него Андрея Клюева…

http://www.kommersant.ua/doc/2104383

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Также «Коммерсант-Украина» публикуют материал «Валюта утратила позиции», в котором пишет: Нацбанк сумел убедить население хранить средства в гривне. В декабре, на фоне угрозы введения налога с продажи, валюты было выкуплено всего на 210 млн долл. больше, чем продано. Такого результата в последнем месяце года не удавалось достичь на протяжении последних трех лет. К концу года украинцы предпочли размещать гривну на депозитах, что позволило банковской системе только за последний месяц привлечь 6,4 млрд грн, или четверть годового прироста вкладов в национальной валюте. И все же в сложившейся ситуации говорить о росте доверия к гривне не стоит, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2104386

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«Сегодня» в публикации «Бензин в Украине может быть дешевле 1 евро за литр» пишет: в воскресенье цены на бензин наконец-то пошли вниз. В одной из крупных сетей А-95 подешевел на 10 коп./л - с 11,1 до 11 грн. Эксперты прогнозируют, что этому примеру последуют и другие операторы…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Benzin-v-Ukraine-mozhet-byt-deshevle-1-evro-za-litr.html

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Также «Сегодня» в публикации «Безвизового режима с ЕС Украина ждет в 2015 году» пишет: нашей стране обещают новые договоренности с Евросоюзом по визам 25 февраля, однако есть ряд вопросов…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Bezvizovyy-rezhim-s-ES-Ukraina-zhdet-v-2015-godu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: оппозиция проиграла «кадровую» партию, новый министр иностранных дел «дебютирует» на Буковине, «Аэросвит» застрял в зоне турбулентности» пишет: на прошедшей неделе самой интересной коллизией была кадровая. Она продемонстрировала, что Президент и его окружение полностью контролируют ситуацию в стране, а оппозиция – вполне управляемый механический инструмент. Макроэкономические новости традиционно были негативными. Не завершился и скандал с "Аэросвитом"…

http://economics.unian.net/rus/detail/153169

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Правительство разрешило 45 избранным получать неограниченные зарплаты» пишет: список бюджетных учреждений с особыми заслугами руководителей перед страной утвержден Дмитрием Медведевым…

http://izvestia.ru/news/542808

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«Ведомости» в публикации «Россию может ждать дальнейшее замедление темпов роста экономики» пишут: по мнению экспертов, в 2013 году в РФ инфляция останется высокой, а чистый отток капитала - значительным…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7933391/zatuhayuschaya_rossiya

(УНИАН)