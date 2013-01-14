СБУ расширила перечень сведений, являющихся государственной тайной

Служба безопасности Украины расширила перечень сведений, явшяющихся государственной тайной.

Об этом говорится в соответствующем приказе СБУ, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, в сведения, которые составляют государственную тайну, включены некоторые вопросы Государственного космического агентства и Министерства экономического развития и торговли Украины.

Таким образом, теперь статус государственной тайны будет распространяться на сведения о потребностях, объемах заготовки донорской крови или ее компонентов на особый период, а также на сведения по отдельным показателям о результатах научных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ в отрасли создания материалов, зарядов, ракетных двигателей на основе твердого ракетного топлива, утечка которых создает угрозу национальным интересам и безопасности.