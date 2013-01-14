Анонс на 15 января

* Круглый стол на тему: «Стратегические и тактические задачи экономической дипломатии и проблемы профессиональной подготовки». Организаторы: МИД Украины, Дипломатическая академия Украины при МИД Украины, КНЭУ им.В.Гетьмана, Институт международных отношений КНУ им. Участники: зам.министра иностранных дел Украины Виктор Майко, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев, директор Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Юрий Пахомов, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

* Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение жалобы на приговор бывшему главе Госфинуслуг Василию Волге.

* Представители горного профсоюза ОАО "Львовская угольная компания" будут пикетировать Администрацию Президента Украины. Требования участников акции: Выплатить задолженность по заработной плате и повысить ее согласно действующему законодательству Украины. Разрешить отгрузку собственного концентрата, который был приобретен ПАО "ЛВК" в ГП "Волыньуголь". Наложить мораторий на закрытие Львовско-Волынского угольного бассейна. Разрешить ГП "Западэнерго" получать уголь из Львовско-Волынского угольного бассейна.

* Начнется очередное заседание пресс-клуба сети кофеен «Шоколадница». В программе: мифы о кофе комментирует специалист сети «Шоколадница»; определение страны происхождения кофе по вкусу с дегустацией новой линейки моносортов кофе; презентация новой линейки горячего шоколада;мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей, хитов сети кофеен «Шоколадница».

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