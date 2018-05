ТОП-10 (14 января)

Украина рассчитывает получить новый кредит МВФ в объеме около 15 млрд долл. - Арбузов

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре вырос на 7,7% - до 13,776 млрд долл. - Госстат

Нацкомуслуг предлагает передать Кабмину право определять уровень тарифов на тепло и воду

Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу

«Укртелеком» с 21 января изменяет некоторые тарифы на междугородную связь и на звонки на сети мобильной связи

Кабмин продолжит изучать обстоятельства подписания соглашения по LNG-терминалу

Кабмин одобрил увеличение уставного капитала «Нафтогаза» на 8 млрд грн

НБУ решил ликвидировать «Эрде Банк»

Суды возбудили дела о банкротстве «Луганскгаза» и «Винницагаза»

Активы украинских банков в 2012 году выросли до 1,127 трлн грн

Украина рассчитывает получить новый кредит МВФ в объеме около 15 млрд долл. — Арбузов

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15 млрд долларов).

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы по-прежнему хотим вести разговор о тех суммах и условиях, которые были зафиксированы в предыдущем меморандуме. Это порядка 10 млрд СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR – УНИАН). Я уверен, что миссия, когда приедет, мы будем говорить все-таки в этих рамках. Ничего не изменилось для того, чтобы пересматривать сумму финансирования», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 11 января новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

В конце декабря посол США в Украине Джон Теффт высказал мнение, что новое соглашение с Международным валютным фондом будет лучшим для Украины краткосрочным решением сложной финансовой ситуации в 2013 году.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре вырос на 7,7% - до 13,776 млрд долл. - Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2012 года составило 13,776 млрд долл., что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (12,795 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-ноябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,9% - до 63,085 млрд долл., импорт на 2,9% – до 76,861 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-ноябре 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 213 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в ноябре составил 999,9 млн долл. против 1,387 млрд долл. в ноябре 2011 года и 1,505 млрд долл. в октябре 2012 года.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-ноябре 2012 года до 9,07 млрд долл. с 8,598 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 11 месяцев 2012 года импорт природного газа вырос на 1,2% по сравнению с январем-ноябрем 2011 года - до 12,935 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 71,1% - до 1,148 млрд долл., импорт каменного угля сократился на 0,9% - до 2,48 млрд долл.

В январе-ноябре 2012 г. Украина сократила на 15,5% экспорт черных металлов - до 14,243 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 2,5% - до 2,663 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-ноябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 3,9% - до 11,963 млрд долл., экспорт вырос на 5,2% - до 6,404 млрд долл.

Также Украина в январе-ноябре 2012 года на 25,4%, до 5,503 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 28,4% - до 7,116 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-ноябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 6,215 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 71,7% - до 8,226 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в I полугодии 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в I полугодии 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам I полугодия 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

Нацкомуслуг предлагает передать Кабмину право определять уровень тарифов на тепло и воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает передать Кабинету министров право определять уровень тарифов на тепло и воду, сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно сообщению, комиссия разработала и внесла в Кабмин постановления, согласно которым правительство будет определять уровень изменения тарифов на тепло- и водоснабжение, а также график таких изменений.

При этом регулятор в ответ на публикации в СМИ отмечает, что не планирует 30-процентного повышения тарифов на тепло и воду в Украине.

Расчеты по корректировке тарифов были сделаны Нацкомиссией летом 2012 года в рамках выполнения задачи по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню. Осенью 2012 года расчеты были переданы в Кабинет министров для согласования. Расчеты показывали, что доведение тарифов до уровня покрытия будет достаточно существенным и ощутимым для населения, поэтому график корректировки тарифов был отклонен.

В Нацкомуслуг пояснили, что существует два термина - «экономически обоснованный» тариф (каким тариф должен быть) и «тариф к оплате за предоставленную услугу» (сколько платит население).

По состоянию на 14 января 2013 г, по расчетам комиссии, в среднем по Украине экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения составляет 325 грн/Гкал. (действующий - 227 грн/Гкал., уровень возмещения - 70%).

В сфере водоснабжения средняя экономически обоснованная стоимость 1 куб.м воды для населения составляет 5,97 грн (действующий тариф - 3,63 грн/куб.м, уровень покрытия - 60%). Разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом возмещает государство.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в понедельник, 14 января, возобновил работу после остановки перед Новым годом.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, сейчас на предприятии идет розжиг печей.

Также на предприятии сообщили, что российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" пока не возобновил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые.

Напомним, ранее в связи с этим предприятие также приостанавливало работу с 11 до 15 декабря.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

«Укртелеком» с 21 января изменяет некоторые тарифы на междугородную связь и на звонки на сети мобильной связи

Компания «Укртелеком» с 21 января 2013 года вносит изменения в некоторые тарифы на междугородную связь и на звонки на сеть мобильной связи. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, с 21 января будет более чем на 70% повышен тариф на звонки с фиксированной сети компании на сеть мобильной связи ДП «Укртелекома» - ООО "ТриМоб" - с 0,25 грн/мин. до 0,43 грн/мин. (с НДС).

При этом компанией снижен тариф на междугородные звонки на фиксированной сети (с фиксированного на фиксированный телефоны) в рабочие дни с 0,48 до 0,43 грн/мин.

Кроме того, с 0,96 грн/мин. до 1,2 грн/мин. с 21 января повышается тариф на звонки с телекоммуникационной сети фиксированной телефонной связи другого оператора телекоммуникаций при предоставлении услуги через международную станцию «Укртелекома», на сети операторов мобильной связи.

Тарифы на звонки с сети фиксированной связи «Укртелекома» на сети операторов мобильной связи остались неизменными (1,2 грн/мин.), за исключением сети «Голден Телеком» (входит в бизнес-единицу «Вымпелком» в Украине, работает под ТМ «Киевстар»), где тариф снижается с 21 января до 1,08 грн/мин.

С 21 января «Укртелеком» также в 6,25 раза повышает тарифы на дополнительные услуги междугородной телефонной связи по предварительному заказу: вызов абонента по третьему из пяти указанных в заказе номеров (до 3 грн), вызов абонента по четвертому и пятому номерам (до 6 грн), вызов определенного лица (до 6 грн), предоставление разговора в назначенное абонентом время (до 6 грн). В такой же пропорции вырастет и тариф на приглашение в переговорный пункт лица для ведения междугородного телефонного разговора (до 15 грн), тариф на справку о номере телефона в другом населенном пункте (до 9 грн).

«Укртелеком» также с 21 января вводит тарифы на междугородные звонки на сети по предварительному заказу (ранее отсутствовали), которые установлены в размере 3 грн/мин. на фиксированной сети и 3,60 грн на сети мобильных операторов.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,5 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

Кабмин продолжит изучать обстоятельства подписания соглашения по LNG-терминалу

Правительство продолжит изучение обстоятельств подписания соглашения с испанской компанией по LNG-терминалу.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Кабмина.

“Было принято решение об анализе более глубоком этой ситуации. Анализируется то, что произошло, почему это произошло и пути выхода”, - сказал С.Арбузов.

Он высказал надежду, что разобраться в ситуации удастся в ближайшее время.

“Я уверен, что пути выхода из этой ситуации будут найдены, и в самое короткое время вы услышите об этом от премьер-министра Украины”, - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел на это полномочий.

За неделю до подписания соглашения председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявлял о наличии информации о подготовке «информационной атаки» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания соглашения была создана межведомственная комиссия, которую возглавил тогдашний и.о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

21 декабря 2012 года на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине” (4 января) заявил, что случай с сомнительным подписанием документа о строительстве LNG-терминала должен быть расследован и должны быть сделаны конкретные выводы.

Кабмин одобрил увеличение уставного капитала «Нафтогаза» на 8 млрд грн

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 8 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №12 от 9 января 2013 года.

Согласно документу, срок обращения ОВГЗ составит 5 лет с процентной ставкой дохода на уровне не выше 14,3 процента годовых.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить использование полученных облигаций внутреннего государственного займа в хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом компании», - сказано в постановлении.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно проекту Госбюджета на 2013 год планировалось осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 8 миллиардов гривень с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Уставный капитал НАК составляет 49,84 млрд грн.

НБУ решил ликвидировать «Эрде Банк»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации проблемного «Эрде Банка», сообщил на официальном сайте Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как говорится в сообщении, решение об отзыве лицензии и ликвидации банка утверждено постановлением НБУ от 9 января и решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов от 10 января.

Уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка назначен Александр Куренной, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда.

В соответствии с сообщением, требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сведений о ликвидации. Выплаты возмещений вкладчикам банка будут производиться в соответствии с общим реестром вкладчиков, которые имеют право на возмещение за счет Фонда, с 15 января по 22 февраля 2013 года через учреждения банка «Крещатик» или в дальнейшем — по индивидуальному обращению в Фонд.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2012 года Фонд принял решение о введении временной администрации и назначении своего уполномоченного лица в «Эрде Банке» сроком на 3 месяца – до 29 января 2013 года. В период действия временной администрации вкладчики «Эрде Банка» могли получать свои средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн. Фонд также объявлял о поиске потенциальных инвесторов для банка, предлагая несколько возможных способов выведения банка с рынка, в т.ч. отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полная продажа банка или создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».

Суды возбудили дела о банкротстве «Луганскгаза» и «Винницагаза»

Хозяйственные суды Луганской и Винницкой областей возбудили дела о банкротстве газоснабжающих предприятий «Луганскгаз» и «Винницагаз».

Об этом говорится в сообщениях предприятий в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщениям, производство по делу о банкротстве «Луганскгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «Укртрансгаз», в связи с задолженностью предприятия в размере 2,531 млн грн. Производство по делу «Винницагаз» возбуждено по заявлению компании «Еврогаз-Инвест Групп».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек", собственниками которой являются ряд кипрских компаний, победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн.

Также в сентябре 2012 года компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз», заплатив за пакет 3 млн грн.

Справка УНИАН. Частная акционерная компания «Газтек» (Киев) является крупнейшим собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Активы украинских банков в 2012 году выросли до 1,127 трлн грн

Активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общие активы банков на год выросли на 4,5% на конец 2012 года составили 1,268 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%, вложения в ценные бумаги - 8,2%, корреспондентские счета в других банках — 7,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, основные средства и нематериальные активы - 4,3%, доходы, начисленные к получению, - 4,2%, дебиторская задолженность — 5,1%.

Обязательства банков в прошлом году выросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования — 202,6 млрд грн, или 21,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 119,3 млрд грн, или 12,5%.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% - до 169,8 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков за год вырос на 2% и 1 января 2013 г. составил 175,4 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

