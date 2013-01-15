ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 января

Экономические матери алы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Каськива не уволят, пока Левочкин при власти - депутат» пишет: расследование скандала с подписанием соглашения по СПГ-терминалу с лыжным инструктором ни к чему конкретному не приведет, так как главу Госинвестпроекта Владислава Каськива покрывает глава АП Сергей Левочкин, считает депутат 6-го созыва Тарас Чорновил…

http://delo.ua/ukraine/kaskiva-ne-uvoljat-poka-levochkin-pri-vlasti-deputat-194610/

* * *

Также «Дело» в публикации «Противопоставлять Таможенный союз Европе и рынку ЕС неправильно - Мунтиян» пишет: евроинтеграцию Украины нельзя противопоставлять экономическим интересам государства в Таможенном союзе, говорит правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ Валерий Мунтиян...

http://delo.ua/ukraine/protivopostavljat-tamozhennyj-sojuz-evrope-i-rynku-es-nepravilno-194618/

* * *

«Дело» в публикации «Деловые итоги дня: «Укравтодор» продолжает проваливаться в долговую яму» пишет: «Укравтодор» готовится к выплате огромных процентов, в Украине появилась новая авиакомпания, а фермеры делают ставку на выращивание ягод - таковы основные новости за 14 января…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ukravtodor-prodolzhaet-provalivatsja-v-dolgo-194593/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сбереженного банк сбережет», в котором пишет: рост депозитов населения в портфелях банков вызывает беспокойство со стороны Нацбанка. Регулятор намерен требовать увеличения капитала учреждений со статусом сберегательных. Это является проблемой для многих банков, не имеющих других источников фондирования. Они будут вынуждены снижать ставки по депозитам или свернуть бизнес в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/2104987

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вынужденная экономия», в котором пишет: украинская экономика демонстрирует тревожные симптомы. К концу года резко снизился объем импорта товаров, в первую очередь, оборудования для модернизации производства. Бизнес не спешит тратить средства, ожидая лучших времен. А это может еще больше затормозить рост экономики в следующем году, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2104957

* * *

«Сегодня» в публикации «Кем доукомплектуют новый Кабмин» пишет: назначение министра промполитики ожидается в ближайшие дни, а Минкультуры, похоже, политикам не нужно…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kem-doukomplektuyut-novyy-Kabmin.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Украине загранпаспорта снова в дефиците» пишет: в «паспортных столах» не знают, когда будут документы. В миграционной службе заверяют, что задержки нет…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-zagranpasporta-snova-v-deficite.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Тарифы на коммуналку: рост вопреки заверениям власти» пишет: хотя власть и уверяла, что тарифы на коммунальные услуги расти не будут, уже готовится план их поэтапного повышения. Эксперты предупреждают - это может в нынешних условиях привести к массовым протестам или игнорированию оплаты этих услуг в целом…

http://economics.unian.net/rus/detail/153407

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Регионы и министерства просят вернуть зимнее и летнее время» пишет: из-за отмены перевода стрелок в Чечне жители стали чаще опаздывать, а в Новосибирской области увеличилось число самоубийств…

http://izvestia.ru/news/542927

* * *

«Ведомости» в публикации «Повышение ставок акцизов не повлияло на алкогольные пристрастия россиян» пишут: российская акцизная политика не заставит потребителей отказаться от крепкого алкоголя. К такому выводу пришли эксперты Института Гайдара. Структура потребления алкоголя в России «северного типа» - преобладает крепкий напиток…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7973191/schet_v_polzu_vodki

(УНИАН)