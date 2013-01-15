США готовы и в дальнейшем поддерживать реформы в Украине, уверяет посол

Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем поддерживать реформы в Украине.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт заявил во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Посол пожелал Сергею Арбузову успехов в должности первого вице-премьер-министра и заверил в готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем поддерживать реформы в Украине», - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь С.Арбузов отметил важность стратегического партнерства Украины со США.

Во время встречи, которая состоялась 14 января, С.Арбузов и Дж.Теффт обсудили актуальные вопросы украинско-американских отношений и планы двусторонних контактов на текущий год, в том числе в формате Украинско-Американского Совета по торговле и инвестициям.