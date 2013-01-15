Янукович надеется, что стратегические отношения с Китаем будут развиваться

Президент Украины Виктор Янукович надеется на развитие стратегических отношений с Китаем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с членом Государственного совета Китайской Народной Республики, министром обороны КНР Ляном Гуанле, который находится с визитом в Украине.

Президент подчеркнул, что Украина уделяет приоритетное внимание развитию стратегического партнерства между Украиной и Китаем. По его словам, на протяжении последних двух лет странам удалось существенно активизировать двусторонние отношения.

В.Янукович подчеркнул, что сторонам удалось заложить фундамент для дальнейшего развития и наполнения реальным содержанием отношений между Украиной и Китаем.

Как сообщал УНИАН, Китай готов инвестировать в украинский агропромышленный комплекс. 28 июня 2012 года во время официального визита министра Николая Присяжнюка в КНР был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины. Согласно договору, будут привлечены кредитные средства объемом 3 млрд долл. на реализацию проектов в украинской аграрной отрасли.