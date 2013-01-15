Анонс на 16 января

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифинга с участием председателя Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Сергея Орехова и первого зам.председателя Государственной регистрационной службы Инны Завальной.

* Состоится совместная пресс-конференция Европейского банка реконструкции и развития, Райффайзен Банка Аваль, Райффайзен Лизинг Аваль и компании John Deere по случаю начала внедрения программы кредитования на покупку агротехники украинскими сельхозпроизводителями. Участники: Александр Павлов, старший банкир ЕБРР, руководитель отдела по работе с финансовыми организациями; Артур Илияв, зам.председателя правления АО «Райффайзен Банк Аваль»; Петер Кримм, генеральный директор ООО «Джон Дир Украина».

* Пресс-конференция на тему: «Донбасс поднимается с колен - правда о событиях на шахте "Красный партизан" и перспективы создания реального профсоюзного движения». Участники: председатель Всеукраинского стачечного комитета, председатель профкома НПГС Константин Ильченко; директор центра политического анализа "Стратагема", шеф редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко; председатель гражданского Конституционного конгресса Юрий Збитнев.

* Состоится экспертный круглый стол на тему: «Что происходит на рынке авиаперевозок Украины?», посвященный анализу ситуации, сложившейся вокруг сразу нескольких крупных авиакомпаний Украины, в работе которых появились серьезные проблемы. В прессе появились сообщения о грядущем банкротстве по крайней мере двух их них. Участники: Ирина КЛИМЕНКО, эксперт Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, руководитель международного экономического департамента; Юрий РОМАНЕНКО, политолог, руководитель центра политического анализа «Стратегема»; Игорь ГОЛУБАХА, Глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Украины. Приглашены также: представитель министерства инфраструктуры Украины; представитель государственной авиационной службы Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Объявление лауреатов 17 общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012" и обладателей международных и специальных премий". Участники: советник Президента Украины, политолог Дмитрий Выдрин; народный артист Украины, ректор Киевского института музыки им. Р.Глиера Александр Злотник; народный артист Украины, поэт и продюсер Юрий Рыбчинский; Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Михаил Резник; ген.директор общенациональной программы "Человек Года" Аркадий Райцын.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63