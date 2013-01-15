ТОП-10 (15 января)

Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание самолетов «АэроСвита» до 24 января

«Донбассаэро» инициировала процедуру банкротства

«Укрэксимбанк» намерен отсудить у группы транспортных компаний около 23 млн долл.

Налоговики предлагают изучать текущую деятельность крупного бизнеса посредством нового сервиса

Сельхозпроизводство в Украине в 2012 году сократилось на 4,5% - Госстат

Урожай зерна в 2012 году составил 46,2 млн тонн - на 18,6% меньше, чем в 2011 году

Комиссия предлагает ограничиться выговором Каськиву за скандал с LNG-терминалом

“Днеправиа” прекращает оперирование рейсов

Минфин привлек 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 15 января

Украина в 2012 году импортировала нефть и нефтепродукты на 8,8 млрд долл.

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Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание самолетов «АэроСвита» до 24 января

Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание воздушных судов Частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит» (Украина) до 24 января.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росавиация).

«Учитывая погашение авиаперевозчиком задолженности за октябрь 2012 года, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» приняло решение о снятии ограничений на предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам ЧАО «Авиакомпания «АэроСвит» с 00:00 мск 15 января 2013 года по 24 января 2013 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что авиакомпания «АэроСвит» погасила задолженность за предоставленное аэронавигационное обслуживание (АНО) в воздушном пространстве Российской Федерации за октябрь 2012 года в размере 521 тыс. долл.

При этом срок погашения задолженности за АНО за ноябрь 2012 года в размере 697 тыс. долл. истекает 24 января текущего года.

Как сообщал УНИАН, с 00.01 мск 11 декабря 2012 года Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росавиация) приняло решение о прекращении аэронавигационного обслуживания всех рейсов авиакомпании «АэроСвит» в воздушном пространстве Российской Федерации. Согласно информации Росавиации, причиной такого решения стала задолженность «АэроСвита» перед провайдером аэронавигационных услуг. Вместе с тем, утром 11 декабря Росавиация приняла решение о снятии ограничений на использование воздушного пространства РФ для авиакомпании «АэроСвит» в связи с погашением задолженности.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

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«Донбассаэро» инициировала процедуру банкротства

Авиакомпания «Донбассаэро», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Днеправиа» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), инициировала процедуру своего банкротства.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

Согласно сообщению, решение о возбуждении дела о банкротстве «Донбассаэро» принял Хозяйственный суд Донецкой области 10 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Донбассаэро" была создана в 1933 году как донецкое авиапредприятие, в 2007 году была реорганизована в ООО "Донбассаэро". Базируется в Международном аэропорту "Донецк". Является крупнейшим в Украине эксплуатантом воздушных судов производства концерна Airbus: оперирует десятью самолетами семейства Airbus 320, включая девять Airbus 320 и один Airbus 321. Специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках, а также на предоставлении воздушных судов в лизинг.

В начале 2007 г. совместно с авиакомпанией "АэроСвит" (г. Киев) создала стратегический альянс "Украинская авиационная группа", к которому в октябре 2010 года присоединился третий авиаперевозчик – "Днеправиа".

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Налоговики предлагают изучать текущую деятельность крупного бизнеса посредством нового сервиса

Органы Государственной налоговой службы Украины, входящей в состав Министерства доходов и сборов, намерены в скором времени внедрить новый сервис для крупного бизнеса, позволяющий заменить процедуру аудита мониторингом текущей деятельности с последующей реакцией со стороны налоговых органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина, размещенный на веб-портале ГНСУ для широкого обсуждения.

Сервис называется «Горизонтальный мониторинг» и пока используется в качестве эксперимента. В частности, в прошлом году он был апробирован на пяти крупных предприятиях и был весьма востребован бизнесом. Свою заинтересованность в использовании «Горизонтального мониторинга» высказали, по данным Миндоходов, многие крупные компании и фирмы Украины. Именно поэтому органы ГНСУ разработали проект постановления Кабмина о порядке введения такого сервиса и разметили его на веб-портале www.sts.gov.ua .

В Миндоходов также сообщили, что впервые подобный сервис был использован в Нидерландах в 2005 году. Позднее этот опыт успешно переняли Германия, Австрия, Словения и другие страны.

Сервис предполагает добрую волю налогоплательщика сотрудничать с налоговыми органами.

Как сказано в сообщении Миндоходов, Госналогслужба с согласия налогоплательщика обработает информацию о его финансовых операциях и тут же укажет на возможные рисковые расчеты и операции, а также на сомнительных контрагентов, их выполняющих. «Налогоплательщик сам решит: продолжать деловые отношения с таким партнером или нет», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Министерство доходов и сборов внедрило новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса, предусмотренного распоряжением Кабинета министров Украины от 5 декабря 2012 года №1007, является расширение электронных услуг налоговых органов, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов.

Как не раз отмечали руководители Министерства доходов и сборов, переход от фискальной к сервисной функции является приоритетом в работе министерства на 2013 год.

По словам министра А.Клименко, 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Напомним, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Другим своим указом В.Янукович назначил Александра Клименко министром доходов и сборов Украины.

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«Укрэксимбанк» намерен отсудить у группы транспортных компаний около 23 млн долл.

Государственный «Укрэксимбанк» намерен отсудить у группы транспортных компаний суммарно около 23 млн долл. долга на основании поданной апелляции в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Соответствующее решение суда от 14 января обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

Как указано в документе, согласно решению Хозяйственного суда Киева от 21 сентября 2010 года иск «Укрэксимбанка» по делу против компаний «БМ Транс», «БМ Будмеханизация», АТП-13060, «ВМ. СОМ», "БМ-Сервис", «ВМ-2000» о взыскании 5,7 млн евро, 15,2 млн долл. США и 25,4 млн грн был удовлетворен только частично. «Укрэксимбанк» обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с заявлением об отмене решения Хозяйственного суда и удовлетворении иска банка в полном объеме. Киевский апелляционный хозяйственный суд по результатам рассмотрения иска банка принял решение возобновить производство по делу и назначить заседание на 21 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.

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Сельхозпроизводство в Украине в 2012 году сократилось на 4,5% - Госстат

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились 4,5% по сравнению с 2011 годом, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях составил 6,5%, в домохозяйствах — 2,4%.

При этом индекс производства продукции растениеводства по итогам 2012 года сократился на 8,2%, в том числе на агропредприятиях — на 10,1%, в домозяйствах — на 4,6%.

Индекс производства продукции животноводства в 2012 году увеличился на 3,8%, в том числе на сельхозпредприятиях – на 7,6%, в домохозяйствах — на 1,2%.

По данным Госстата, в аграрных предприятиях в 2012 году по сравнению с предыдущим годом объем выращивания скота и птицы увеличился на 7,2%, в том числе крупного рогатого скота — на 4,9%, свиней — на 8,4%, птицы — на 7%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 5%, свиней — на 8%. Средний надой молока от одной коровы в агропредприятиях увеличился в 2012 году на 13,3%, до 4664 кг, в хозяйствах населения — на 1,5%, до 4442 кг.

Справка УНИАН. В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом на фоне хорошего урожая зерновых увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства — 2,5%.

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Урожай зерна в 2012 году составил 46,2 млн тонн - на 18,6% меньше, чем в 2011 году

Валовой урожай зерновых культур в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 18,6% - до 46,17 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По предварительным данным Госстата, в 2012 году сбор пшеницы сократился на 29,4% - до 15,76 млн тонн, ячменя - на 23,8% - до 6,93 млн тонн, кукурузы - на 8,4% - до 20,9 млн тонн, проса - на 43,9% - до 0,156 млн тонн, гречки - на 15,3% - до 0,238 млн тонн, риса - на 6,7% - до 0,158 млн тонн. При этом урожай ржи увеличился по сравнению с 2011 годом на 16,7% (0,675 млн тонн), овса - на 24,5% (0,629 млн тонн).

По информации Госстата, в 2012 году в Украине было собрано почти 18,3 млн тонн сахарной свеклы, что на 2,4% меньше, чем в 2011 году. Урожай подсолнечника в 2012 году составил 8,4 млн тонн против 8,1 млн тонн в 2011 году, рапса – 1,2 млн тонн против 0,97 млн тонн. Намолот сои увеличился на 6,2% - до 2,4 млн тонн.

Помимо этого, Украина в 2012 году собрала 23,25 млн тонн картофеля (на 4,1% меньше 2011 года), 10 млн тонн овощей (на 1,8% больше 2011 года).

Урожай плодов и ягод в Украине увеличился за отчетный период на 5,9% - до 2 млн тонн.

Напомним, в 2011 году в Украине было собрано 56,7 млн тонн зерна.

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Комиссия предлагает ограничиться выговором Каськиву за скандал с LNG-терминалом

Правительственная комиссия предложила Президенту Украины Виктору Януковичу ограничиться выговором главе Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву за скандал с подписанием соглашения по строительству LNG-терминала с испанской компанией Gas Natural Fenosa, отказавшейся впоследствии от участие в проекте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинвестпроекта со ссылкой на отчет правительственной комиссии.

Согласно сообщению, комиссия признала, что испанская компания Socoin Ingenieria y Construccion Industrial, S.L.U., входящая в группу компании Gas Natural Fenosa, по заказу госпредприятия “Национальный проект “Эл Эн Джи Терминал”, входящего в сферу управления Госинвестпроекта, была разработчиком технико-экономического обоснования нацпроекта.

Решением комиссии В. Каськиву рекомендовали рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего пребывания на своих должностях чиновников, уполномоченных организовать выполнение нацпроекта “LNG-терминал”.

Кроме того, Кабинету министров рекомендовали поручить Министерству экономического развития и торговли разработать и внести на рассмотрение правительства проект акта об определении процедуры отбора инвесторов, которые привлекаются к участию в реализации национальных проектов.

«Решение правительственной комиссии позволит успешно завершить нацпроект «LNG-терминал». И это решение – цена, благодаря которой украинцы узнали, что этот проект –спасение Украины в борьбе за энергетическую независимость. Сейчас этот проект имеет колоссальную известность и поддержку в обществе. Я бы долго не мог добиться этого путем разъяснительной кампании», - цитирует пресс-служба В.Каськива.

По его словам, в команде, ответственной за проект, провели внутреннее расследование, и по его результатам будут приняты кадровые решения.

Вместе с тем, В.Каськив выразил уверенность, что проект будет реализован в любом случае, а всю интригу, по его словам, снял Президент Украины. Глава Госинвестпроекта также добавил, что главные события по проекту состоятся в ближайшие три недели. «Сейчас мы обрабатываем более 12 различных соглашений по реализации проекта», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Однако позже выяснилось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ с испанской стороны, не имел полномочий на это. За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал». Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия.

9 января т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий прогнозировал суровое окончательное решение комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о строительстве LNG-терминала. 14 января, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН, сказал, что правительство продолжит изучение обстоятельств подписания соглашения с испанской компанией по LNG-терминалу.

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“Днеправиа” прекращает оперирование рейсов

Авиакомпания «Днеправиа», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Донбассаэро» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), на своем официальном сайте сообщила о прекращении оперирования рейсов.

«В связи с прекращением оперирования рейсов авиакомпания "Днеправиа" закрывает продажу авиабилетов на собственном сайте”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с конца декабря 2012 года входящие в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" авиакомпании «Донбассаэро» и «АэроСвит» инициировали процедуру своего банкротства.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

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Минфин привлек 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 15 января

Министерство финансов Украины во вторник, 15 января, привлекло в государственный бюджет 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин привлек 339,965 млн грн от размещения 5-летних гривневых ОВГЗ с доходностью 14,3% годовых, а также 456,995 млн грн от размещения 3-летних индексированных госбумаг доходностью 9,2%. По данным выпускам Минфин удовлетворил все заявки инвесторов — 1 и 4 соответственно.

В то же время министерство не удовлетворило ни одной из 9 заявок на гривневые госбумаги сроком обращения 1 год.

Кроме того Минфин привлек 62,99 млн долл., удовлетворив 1 из 5 заявок на 2-летние валютные ОВГЗ с доходностью 8,2%, размещение которых на аукционе 15 января не планировалось.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 8 января привлек в государственный бюджет 533,612 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 191,07 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 71,302 млрд грн, нерезидентов - 5,459 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Украина в 2012 году импортировала нефть и нефтепродукты на 8,8 млрд долл.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран — 1,535 млрд долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл.

В частности, в РФ — 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова — 0,303 млрд долл., в Белиз — 0,212 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина за десять месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,079 млрд долларов.

Импорт нефти в денежном выражении в октябре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 26,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 86,7% - до 42,003 млн долл.

Украина в январе-ноябре 2012 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного топлива - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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