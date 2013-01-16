ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «База налоговых законов Украины, вступивших в силу с 1 января 2013 года» пишет: перечень налоговых документов, представленный Госкомпредпринимательства, не является исчерпывающим, но вполне информативным…

http://delo.ua/businessman/baza-nalogovyh-zakonov-ukrainy-vstupivshih-v-silu-s-1-janvarja-201-194703/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: апелляция не пощадила Волгу, а налоговая решила отменить аудиторские проверки предприятий» пишет: апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе Нацкомфинуслуг в виде пяти лет тюрьмы, а налоговая намерена заменить аудиторские проверки предприятий мониторингом их деятельности – таковы основные деловые новости 15 января...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-apelljacija-ne-poschadila-volgu-a-nalogovaja-r-194727/

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«Дело» в публикации «Facebook представил поиск по контенту» пишет: глава соцсети Цукерберг пояснил, что "социальный поиск" - это не поиск по интернету. Внутренний поиск ставит перед собой задачу дать пользователю ответ, а не ссылку на ответ. Для этого запрос будет формулироваться с помощью фильтров, содержащих те или иные критерии отбора…

http://delo.ua/tech/facebook-predstavil-poisk-po-kontentu-194740/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «UniCredit Group задерживается», в котором пишет: итальянская банковская группа UniCredit не собирается уходить из Украины. Впрочем, группа не рассчитывает на рост прибыльности своих активов из-за высокого уровня проблемных долгов и ожидания девальвации национальной валюты. Кроме этих факторов, иностранным банкам в Украине и дальше будут мешать политическая нестабильность и сложности с обслуживанием долгов, добавляют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2105619

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Из мяса выжимают воду», в котором пишет: в Украине хотят ограничить предельно допустимый объем содержания воды в охлажденном мясе птицы. В документе, разработанном Институтом животноводства Национальной академии аграрных наук, предлагается установить его на уровне 4%. Против этого уже выступили крупнейшие отраслевые ассоциации, по мнению которых выполнить такие нормы смогут не все компании. В Институте животноводства заявляют, что противником этой нормы является крупнейший производитель мяса птицы – «Мироновский хлебопродукт»…

http://www.kommersant.ua/doc/2105727

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«Сегодня» в публикации «В Украину едет МВФ - ждем 15 млрд долларов» пишет: ради займа Кабмин может сделать «коммуналку» дороже и разделить «Нафтогаз»…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/K-nam-edet-MVF.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как жертвы открытых люков, колодцев и ям могут наказать ЖЭК» подает советы адвоката по данному вопросу…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/Kak-nakazat-ZHEK-zhertvam-otkrytyh-lyukov-kolodcev-i-yam.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Налог на недвижимость – украинский велосипед с «квадратными колесами» пишет: эксперты практически единодушны во мнении, что налог на недвижимость нужен, а поступления должны быть направлены на ремонт домов и инженерных коммуникаций. Но вместо того, чтобы облагать квартиры, исходя из их стоимости, как это делается в Европе, Украина решила изобрести велосипед с «квадратными колесами» и «плясать» от метража…

http://economics.unian.net/rus/detail/153567

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Также сайт «УНИАН-экономика» в материале «Замглавы Гидрометцентра: Прогноз погоды дают на 10 дней, все остальное – от лукавого» подает интервью заместителя руководителя украинского Гидрометцентра Анатолия Прокопенко, который рассказал, почему ошибаются синоптики, когда придет весна и почем нынче точность знаний о ситуации за окном…

http://economics.unian.net/rus/detail/153549

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Правительство определит стандарты удочек и другой снасти для рыбаков» пишет: Росрыболовство классифицирует разрешенные орудия вылова и перечислит их официальные и местные названия, чтобы не вводить суды в заблуждение…

http://izvestia.ru/news/542971

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«Ведомости» в публикации «Монополия «Газпрома» и «Роснефти» в отношении шельфовых месторождений пока неразрушима» пишут: начиная с 2008 г. по Закону «О недрах» право на разработку месторождений континентального шельфа РФ есть только у компаний, подконтрольных государству. Но частные компании не оставляют попыток пролоббировать смягчение этого режима. Ведь потенциальные ресурсы российского шельфа оцениваются в 76 млрд т условного топлива, тогда как разведанные запасы составляют 10 млрд т…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8018041/shelf_ne_otdadim

(УНИАН)