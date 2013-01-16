Таможенный союз открыт для других стран СНГ, но только на полноправной основе – Медведев

Москва. Таможенный союз открыт для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

«Таможенный союз и ЕЭП – открыты для других государств. Это открытый интеграционный проект, прежде всего для участия ЕврАзЭС и государств СНГ», - сказал он.

По его словам, потенциальные партнеры должны не только разделять общие принципы, но и действительно быть готовыми к их реализации не на словах, а на деле.

Д.Медведев отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

Он подчеркнул, что постановка вопроса о выборе между западным, восточным, северным или южным направлениями интеграции является надуманной и политизированной постановкой вопроса.

«Нам нужно отрешиться от этого. Это важно и для нас, и для наших соседей. Нам нужно гармонизировать наши усилия по всем направлениям и сформировать современные модели интеграции, и это будет наиболее актуальным ответом глобальным вызовам», - сказал российский премьер.

Как сообщалось, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года В.Янукович заявил, что Украина Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

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