Янукович завтра заслушает отчет Азарова о выполнении Нацплана действий за 2012 год

Завтра, 17 января, под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам, на котором планируется заслушать доклад премьер-министра Украины Николая Азарова о состоянии выполнения Национального плана действий за 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Участие в заседании примут представители Администрации Президента Украины, Кабинета министров, председатель Верховной Рады, народные депутаты, представители научных кругов, международных и экспертных организаций.

Как напомнили в пресс-службе, В.Янукович ожидает от руководителя и членов правительства предложений к Национальному плану действий на 2013 год, которые будут презентованы представителями Кабмина, ответственными за реализацию реформ в соответствующих направлениях.

По поручению В.Януковича, Национальный план действий создаст основу для реализации экономических реформ в 2013 году, учитывая вызовы и современные условия развития экономической стратегии. Документ должен быть согласован с представителями как центральных, так и местных органов власти.

В пресс-службе отметили, что Президент в дальнейшем будет жестко требовать от правительства четкого и полного выполнения Национального плана действий на 2013 год как на центральном, так и на местном уровнях с целью реализации в Украине ключевых реформ.