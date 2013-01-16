Анонс на 17 января

* Заседание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Земельный мораторий продлен. Сыграет ли это в пользу владельцев земельных участков". Организатор - Украинский образовательный центр реформ. Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Владимир Лапа, директор Украинского клуба аграрного бизнеса, Александр Колиберда, зам.директора проекта "Агроинвест".

* Пресс-конференция на тему: «Еще 15 миллиардов от МВФ: как получить, на что потратить». Участники: управляющий партнер компании «Capital Times» Эрик Найман; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги 2012 года на рынке недвижимости Киева: стабильность на фоне перемен". Участники: генеральный директор АН "Благовест" Ирина Луханина и генеральный директор АН Park Lane Галина Мельникова.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

* Хозяйственный суд Киевской области рассмотрит дело по иску Министерства инфраструктуры и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" к ПАО "Авиакомания "АэроСвит" о взыскании задолженности в размере 42,497 млн грн.

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