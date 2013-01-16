Янукович утвердил положение о Государственной службе по чрезвычайным ситуациям

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, которым утвердил Положение о Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В соответствии с указом, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям является правопреемником Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной инспекции техногенной безопасности Украины, которые реорганизуются.

В связи с этим, Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи в сферу управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций, а также недвижимого имущества, техники, других материально-технических средств, которые относятся к сфере управления МЧС, Государственной инспекции техногенной безопасности по состоянию на 1 января 2013 года; передачи Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подразделений, подчиненных МЧС, Государственной инспекции техногенной безопасности Украины и тому подобное.

Также указом до принятия законодательных и других нормативно-правовых актов устанавливается порядок прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава новосозданной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и ее территориальных органов, речь идет о сохранении условий их денежного и материального обеспечения; определяются полномочия руководителя этой структуры.