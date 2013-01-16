ТОП-10 (16 января)

На февраль визит Януковича в Москву не планируется – пресс-секретарь

Арбузов и Колобов отбыли в США для переговоров с потенциальными инвесторами

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2%

Курс гривни в 2013 году снизится до 8,7 грн за доллар – Всемирный банк

Нацбанк будет в индивидуальном порядке устанавливать ограничения на вывод валюты физлицами за рубеж

«Укрэксимбанк» разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75%

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре выросло до 1,8%

Международная банковская группа UniCredit опровергла слухи об уходе из Украины

Государственная служба занятости модернизирована - указ Президента

Кабмин разработал антикоррупционный законопроект

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На февраль визит Януковича в Москву не планируется – пресс-секретарь

Президент Украины Виктор Янукович не планирует посещать Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным накануне намеченного на 25 февраля подписания на саммите Евросоюза Соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Дария Чепак.

По ее словам, в графике главы государства пока нет соответствующих планов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, газета «Известия», ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича, сообщила о возможности такого визита.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал изданию, что в Кремль пока не поступало никаких сведений относительно визита В.Януковича в Москву. «Нам не известно, собирается ли Президент Янукович в Россию. Встреча с Владимиром Путиным на февраль не запланирована», - сказал Д.Песков, добавив, что Кремль не владеет информацией о том, что украинская сторона отказалась вступать в Таможенный союз.

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Арбузов и Колобов отбыли в США для переговоров с потенциальными инвесторами

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов отбыли с неофициальным четырехдневным визитом в США для переговоров с потенциальными инвесторами и с целью поиска альтернативных источников финансирования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Как сообщается, это первый визит представителей нового состава украинского правительства в Соединенные штаты Америки. "Ситуация на финансовых рынках остается непростой, потому очень важно работать с внешними рынками, презентовать Украину и ее возможности. Так, в рамках визита будет проведен ряд семинаров на тему инвестиционной привлекательности Украины", - отметили в пресс-службе С.Арбузова.

При этом в пресс-службе не уточнили перечень инвестиционных компаний и фондов, с представителями которых украинские чиновники намерены встретиться.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен. При этом предельный объем государственного долга Украины на конец 2013 года запланирован в сумме 483,032 млрд грн, а объем государственных гарантий - 50 млрд грн.

Кроме того, ориентировочно 24 января в Украине ожидают приезда миссии Международного валютного фонда, с которой, с которой, как предполагается, будут проведены переговоры о новой программе stand-by и выделении Украине кредита в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2%

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2% с прежнего прогноза на уровне 3,5%, сделанного в ноябре 2012 года.

Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, переданном УНИАН.

Снижен также прогноз роста ВВП на 2014 год – до 3,2% с 3,5%. Прогнозный показатель роста ВВП Украины в 3,5% может быть достигнут только в 2015 году, утверждается в докладе Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство экономического развития и торговли Украины снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%. Вместе с тем, Государственный бюджет на 2013 год рассчитан, исходя из показателя роста ВВП в 2013 году на уровне 3,4%.

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, рост ВВП Украины в в 2013 году составит 2,5%, в 2014 году - 3,5% и 4% в 2015 году.

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Курс гривни в 2013 году снизится до 8,7 грн за доллар – Всемирный банк

Курс гривни в 2013 году достигнет своего пика падения и составит 8,7 грн за доллар против курса 8 грн за доллар в 2012 году.

Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, переданном УНИАН.

Вместе с тем, в 2014 г., по данным Всемирного банка, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2% с прежнего прогноза, сделанного в ноябре 2012 года, в 3,5%. Изменены также прогноз роста ВВП на 2014 год – до 3,2% с 3,5%. Прогнозный показатель роста ВВП Украины в 3,5% может быть достигнут только в 2015 году, утверждается в докладе Всемирного банка.

По мнению экспертов инвестиционной компании Concorde Capital, девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале и по итогам 2013 года может достигнуть 10%.

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Нацбанк будет в индивидуальном порядке устанавливать ограничения на вывод валюты физлицами за рубеж

Национальный банк Украины внес изменения в положение о порядке выдачи лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за рубежом, которыми предусмотрен индивидуальный подход в части определения ограничений на вывод валюты физлицами за пределы Украины.

Как сообщает НБУ в письме комбанкам, текстом которого располагает УНИАН, данные изменения внесены постановлением НБУ от 14 декабря 2012 года №531. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступает в силу с 25 января 2013 года.

«Физлица-резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Нацбанка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты в сумме, указанной в лицензии», - говорится в измененной редакции положения.

На сегодняшний день предусмотрено, что физические лица, имеющие индивидуальную лицензию, могут осуществлять переводы валюты на зарубежные счета в размере, который не превышает 600 тыс. грн (в эквиваленте) в год.

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«Укрэксимбанк» разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75%

Государственный «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долларов США с доходностью 8,75%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Накануне вечером информацию о размещении «Укрэксимбанком» своих евробондов агентству УНИАН подтвердил другой источник на финансовом рынке.

«Размещение евробондов «Укрэксимбанка» оказалось несколько дороговатым как для заемщика со 100% контролем государства. Например, премия к котировкам бондов украинской группы «Метинвест», представляющей корпоративный сектор, с погашением в 2018 году составила 25 базисных пункта», - прокомментировал УНИАН это размещение руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

Лид-менеджерами выпуска евробондов украинского госбанка стали банки Morgan Stanley и Credit Suisse.

«Данный выпуск стал первым размещением корпоративных бумаг в Украине за более чем полтора года. Помимо этого, в обращении находятся еврооблигации «Укрэксимбанка» в сумме 750 млн долл. со сроком погашения в 2015 году (их текущая доходность составляет 8,36%/7,63%) и субординированные бумаги в сумме 125 млн долл. со сроком погашения в 2016 году (12,24%/10,49%)», - сказала УНИАН старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Анастасия Туюкова.

«Спрэд нового выпуска предполагает потенциал роста для облигаций еще одного государственного банка – «Ощадбанка», еврооблигации которого со сроком погашения в 2016 году сейчас торгуются с доходностью 9,27%/8,90% или со спрэдом 300 базисных пунктов к суверенной кривой», - добавила аналитик.

В среду международное рейтинговое агентство Moody's присвоило новому выпуску евробондов «Укрэксимбанка» рейтинг «B3» с «негативным» прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC, проводимому для финансирования кредита «Укрэксимбанка», ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года правительство Украины разместило 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. А в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Тогда доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.

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Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре выросло до 1,8%

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Общее количество зарегистрированных безработных составило 506,8 тыс. человек, из которых 386,3 тыс. человек получали пособие по безработице. При этом средний размер пособия в декабре составил 1028 грн, что на 57 грн больше ноябрьского показателя.

Количество официально зарегистрированных безработных среди сельского населения составило 217 тыс. человек, среди городского - 289 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных безработных в Украине в ноябре 2012 г. также выросло по сравнению с октябрем 2012 г. на 0,2% и составило 1,6% (441,3 тыс. человек) к общему количеству работоспособного населения.

Количество безработных, получающих материальную помощь, в ноябре по сравнению с октябрем также выросло на 49 тыс. человек – до 327 тыс. с 288 тыс. безработных. При этом размер материальной помощи в ноябре по сравнению с октябрем уменьшился на 22 грн – до 971 грн с 993 грн.

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Международная банковская группа UniCredit опровергла слухи об уходе из Украины

Международная банковская группа UniCredit продолжит деятельность в Украине, сказал глава бизнеса в Центральной и Восточной Европе Джанни Франко Папа, опровергнув слухи об уходе одной из крупнейших европейских банковских групп из этой страны, сообщает Reuters.

На украинском рынке UniCredit представлена двумя учреждениями - шестым по размеру активов «Укрсоцбанком», на покупку которого потратила в 2008 году около 2 млрд долл., и 34-м по размеру активов «УниКредит Банком».

"Мы на Украине и хотим оставаться на Украине", - сказал банкир на пресс-конференции в Вене.

Из-за долгового кризиса в еврозоне и неоправдавшихся надежд на быстрое восстановление развития украинской экономики после кризиса 2008-2009 годов ряд европейских банков в прошлом году сократили свой бизнес на рынке Украины с населением 45,6 миллиона.

Немецкий Commerzbank продал банк «Форум», австрийский Erste сообщил о продаже одноименной "дочки", шведские SEB и Swedbank продали розничные бизнесы, сосредоточившись на обслуживании корпоративных клиентов.

В декабре прошлого года группа UniCredit, представленная в ряде стран бывшего СССР, сообщил о намерении продать - дешевле цены приобретения - свой «АТФ-банк» в Казахстане.

Справка УНИАН. Международная банковская группа UniCredit является одной из крупнейших мировых финансовых организаций, которая работает в 22 странах Европы и еще в 27 странах мира. Штаб-квартира группы находится в итальянском городе Милан.

В Центральной и Восточной Европе группа имеет крупную банковскую сеть, представленную более 4 тыс. отделений и офисов.

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Государственная служба занятости модернизирована - указ Президента

Президент Виктор Янукович своим Указом создал Государственную службу занятости Украины и утвердил Положение о ней. Соответствующий Указ (№19/2013) размещен на сайте главы государства (см. полный текст Указа и Положения).

Согласно Положению, Государственная служба занятости Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра социальной политики Украины.

Служба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Службу возглавляет Председатель, который назначается на должность по представлению Премьер-министра Украины, внесенному на основании предложений Министра, и освобождается от должности Президентом Украины.

Председатель Службы имеет двух заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности по представлению Премьер-министра Украины, и освобождаются от должностей Президентом Украины.

Предложения Премьер-министру Украины относительно кандидатур на должности заместителей Председателя Службы вносит Министр на основании предложений Председателя Службы.

Основными задачами Службы, в частности, являются:

- реализация государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- внесение Министру предложений по формированию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции;

- содействие гражданам в подборе подходящей работы;

- предоставление работодателям услуг по подбору работников;

- содействие гражданам в организации предпринимательской деятельности, в частности, путем предоставления индивидуальных и групповых консультаций;

- участие в реализации мероприятий, направленных на предотвращение массового увольнения работников, профилактика наступления страховых случаев, содействие мобильности рабочей силы и занятости населения в регионах с высокими показателями безработицы, монофункциональных городах и населенных пунктах, зависящих от градообразующих предприятий;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных с учетом текущей и перспективной необходимости рынка труда;

- дополнительное содействие в трудоустройстве отдельных категорий граждан неконкурентоспособных на рынке труда;

- осуществление контроля за использованием работодателями и безработными средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

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Кабмин разработал антикоррупционный законопроект

Кабинет министров разработал проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для усовершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Законопроект, который был принят 16 января на заседании Кабинета министров, разрабатывало Министерство юстиции во исполнение Плана действий по либерализации ЕС визового режима, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом закона предлагается усовершенствовать законодательство в сфере предотвращения и противодействия коррупции. В частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", а также редакционные изменения в законы Украины "О хозяйственных обществах", "Об основах национальной безопасности Украины" и "О применении амнистии в Украине".

Министр юстиции пояснил, что предложенные изменения корреспондируются с рекомендациями, предоставленными Украине по результатам третьего раунда оценивания нашей страны Группой государств против коррупции (GRECO). В частности, они направлены на отнесение всех коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды, к числу преступлений (как это предусмотрено положениями Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией). Одновременно должны быть изъяты из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 1722 "Нарушение ограничений относительно использования служебного положения" и 1723 "Предложение или предоставление неправомерной выгоды".

Изменениями устанавливается уголовная ответственность за обещание неправомерной выгоды, а также за принятие предложения или обещания такой выгоды. К числу уголовно наказуемых деяний относится предоставление неправомерной выгоды третьему лицу с согласия служебного лица, которое будет действовать в интересах лица, которое будет предоставлять такую выгоду. Изменяется механизм освобождения от уголовной ответственности при активном взяточничестве, допуская такую процедуру лишь при наличии факта вымогания неправомерной выгоды в сочетании с добровольным информированием после ее предоставления соответствующего органа досудебного расследования. Кроме того, устанавливается уголовная ответственности за активное и пассивное взяточничество в частной сфере, то есть за действия работников предприятий, учреждений, организаций, которые не являются служебными лицами.

Планируется, что указанные изменения, предусмотренные правительственным проектом, позволят выполнить взятые Украиной обязательства относительно криминализации коррупции, а также привести положения отечественного законодательства в соответствие с международными стандартами в этой сфере. Соответственно, реализация этих мероприятий будет способствовать диалогу Украины относительно либерализации ЕС визового режима.

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