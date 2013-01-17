Левочкин пояснил, почему Президент уволил Портнова
Увольнение Андрея Портнова с должности руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины связано с реформированием структуры АП.
Об этом заявил глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«В структуре Администрации также создается Управление реформирования правоохранительных органов и органов юстиции, работу которого вместе с Управлением по вопросам помилования, Управлением по вопросам представительства интересов Президента Украины в судах и Главным управлением по судоустройству будет курировать Андрей Портнов», - подчеркнул глава Администрации Президента.
По словам С.Лёвочкина, в сферу ответственности А.Портнова войдет мониторинг процесса реформирования криминального судопроизводства в связи с началом действия нового УПК, «имплементация которого находится в сфере особого внимания главы государства».
Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Виктор Янукович уволил Андрея Портнова с должности советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента.Другим указом В.Янукович назначил А.Портнова своим советником.