В феврале Кабмин отчитается перед Януковичем о планах действий до президентских выборов

Президент Украины Виктор Янукович инициирует проведение в феврале расширенного заседания Кабинета Министров для рассмотрения программы деятельности правительства. Об этом сказал Глава Администрации Президента Сергей Левочкин в интервью агентству «Интерфакс-Украина», передает пресс-служба Президента Украины.

«Президент инициирует проведение в третьей декаде февраля расширенного заседания Кабинета Министров при участии ведущих экспертов и экономистов, где правительство представит программу своей деятельности. Поскольку нынешнее правительство в соответствии с Конституцией Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным Президентом, Виктор Янукович требует от Кабмина разработать план своей работы на этот период, то есть до 2015 года», - сказал он.

По словам С.Левочкина, Президент требует от правительства четкого выполнения поставленных задач - как Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, так и актуальных социальных инициатив, которые инициировал Глава государства.

Напомним, 17 января под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам, на котором планируется заслушать доклад премьер-министра Николая Азарова о состоянии выполнения Национального плана действий за 2012 год.