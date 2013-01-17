ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Николай Азаров настаивает на ужесточении условий госзакупок» пишет: до 31 декабря 2015 года участников торгов могут «связать» новым квалификационным требованием - наличие в Украине собственных производств, а также центров обслуживания…

http://delo.ua/businessman/nikolaj-azarov-nastaivaet-na-uzhestochenii-uslovij-goszakupok-194820/

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Также «Дело» в публикации «Арбузов и Колобов уехали в США налаживать контакты с инвесторами» пишет: первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов 15 января отправились с четырехдневным визитом в США. Их вояж стал первым зарубежным визитом представителей нового правительства Николая Азарова...

http://delo.ua/ukraine/arbuzov-i-kolobov-uehali-v-ssha-nalazhivat-kontakty-s-investorami-194791/

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«Дело» в публикации «В Украине опять хотят отказаться от перевода часов на «летнее-зимнее» время» пишет: с инициативой выступило Министерство экономического развития и торговли…

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-opjat-hotjat-otkazatsja-ot-perevoda-chasov-na-letnee-zi-194861/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина считает до двух», в котором пишет: украинская экономика в 2013 году может вырасти всего на 2,2%, сообщили во Всемирном банке. Достичь намеченных украинским правительством 3-3,5% в условиях сохранения рецессии в еврозоне и угрозы сокращения экономики США будет сложно. При этом дисбаланс на валютном рынке Украины может привести к ослаблению курса гривны до 8,7 грн/долл. Эксперты отмечают неизбежность реализации негативного сценария, а для того, чтобы экономика Украины выросла хотя бы на 3%, советуют власти перейти к политике денежного стимулирования…

http://www.kommersant.ua/doc/2106239

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент углубился в недра», в котором пишет: Виктор Янукович усиливает влияние на нефтегазовый сегмент. Новым главой Государственной службы геологии и недр назначен близкий окружению главы государства Валерий Дудинов, который намерен продолжить политику привлечения зарубежных инвесторов к добыче сланцевого газа и газа угольных пластов. Эксперты полагают, что заинтересованность Президента в развитии данного направления поможет сдвинуть добычу этого вида топлива с мертвой точки…

http://www.kommersant.ua/doc/2106368

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«Сегодня» в публикации «Автопарк нового состава Верховной Рады - дорогих машин стало больше» пишет: теперь под Радой из-за количества машин негде пройти. В моде сейчас внедорожники Land Rover и Land Cruiser. Не теряют актуальности и Мерседесы. Паркуют депутаты авто где попало…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Avtopark-novichkov-Verhovnoy-Rady.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украине не хватает денег на цифровое телевидение - эксперты» пишет: бесплатные ТВ-тюнеры «тянут» из бюджета по 450 миллионов гривен в год…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraine-ne-hvataet-deneg-na-cifrovoe-televidenie-eksperty.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Доллар продолжат «выдавливать» из экономики ради дешевых кредитов» пишет: кредитование физлиц в Украине, образно говоря, "летит с одним крылом" - явный перекос в сторону выдачи потребительских кредитов. Ипотека - замерла, несмотря на все попытки ее запустить. Причем любые кредиты выдаются под непомерно высокие ставки, снизить которые без дедолларизации украинского рынка невозможно…

http://economics.unian.net/rus/detail/153536

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минкультуры поддержало Никиту Михалкова в борьбе с ВТО» пишет: режиссер продолжает собирать деньги в пользу правообладателей, которые ему этого не поручали. Это может привести к конфликту России с Всемирной торговой организацией…

http://izvestia.ru/news/543084

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«Ведомости» в публикации «Мосгорсуд приравнял покупку товара по цене ниже рыночной к хищению» пишут: покупка любого товара по цене ниже рыночной может считаться безвозмездным присвоением, следует из решения Мосгорсуда по второму делу ЮКОСа…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8059821/ot_pokupki_do_hischeniya

(УНИАН)