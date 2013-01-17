В Украине опять хотят отменить перевод стрелок на зимнее-летнее время

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О порядке исчисления времени на территории Украины», текстом которого располагают «Комментарии».

«На сегодняшний день действует следующий порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки», - говорится в документе.

Минэкономразвития отмечает, что установка такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий».

Также в документе отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован Верховной Радой Украины 27 февраля 2012 года и является отозванным, но не утратившим актуальности.

«Изменена дата вступления в силу с «1 ноября 2012 года» на «1 марта 2013 года», чтобы не переходить весной 2013 года на «летнее» время (последнее воскресенье марта), о чем было решено на совещании в Кабинете министров Украины 30 января 2012 года», - отмечают авторы законопроекта.

В конце февраля 2012 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предложено ввести на территории страны время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного переведения часовой стрелки.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

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Сразу после этого в Украине начали раздаваться предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

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