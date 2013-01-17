Прасолов возглавил Межведомственную комиссию по международной торговле

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов назначен главой Межведомственной комиссии по международной торговле вместо Петра Порошенко.

Соответствующее распоряжение № 13 от 16 января размещено на сайте правительства.

Напомним, что И. Прасолов был назначен министром экономического развития и торговли 24 января вместо П. Порошенко, избранного депутатом Верховной Рады.

Напомним, в полномочия Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) входит введение ограничительных мер в отношении импорта в Украину товаров. До П.Порошенко ее возглавлял в то время первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. До него - Василий Цушко в его бытность министра экономики.