Азаров признал, что уровень проведения реформ - неудовлетворительный

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что уровень проведения реформ в Украине в 2012 году нельзя считать удовлетворительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета экономических реформ.

«Много важных запланированных целей не достигнуто. Уровень выполнения не может нас удовлетворить», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что в 2013 году новому составу правительства необходимо будет проанализировать просчеты 2012 года и активизировать работу по продолжению проведения реформ во всех сферах.

“Первоочередное задание новых руководителей направлений реформ - как можно быстрее проанализировать причины допущенного отставания и в максимально сжатые сроки его ликвидировать; организовать четкое выполнение Национального плана действий в 2013 году”, - сказал премьер.

При этом он не детализировал, в каких направлениях и по каким причинам произошло отставание от планов выполнения реформ.

Вместе с тем Н.Азаров отметил, что в ряде областей недостаточными темпами проходит работа по созданию центров экстренной медицинской помощи, а в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Тернопольской областях тормозится создание центра по предоставлению административных услуг.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, отметил низкий уровень реализации реформ в Украине и назвал "саботажем" невыполнение запланированных реформ.

24 декабря 2012 года В. Янукович назначил новый состав Кабинета министров Украины.