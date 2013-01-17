Анонс на 18 января

18.01.2013 Заседание коллегии КГГА: «О санитарно-эпидемической ситуации в Киеве» Встреча Азарова с иностранными инвесторами

* Состоится расширенное заседание коллегии КГГА на тему: «О санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве». Докладчики: Ольга Рудницкая, начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы города Киева, Виталий Мохорев, директор Департамента здравоохранения; Оксана Добровольская, директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта; Федор Лапий, главный специалист детской иммунологии Департамента здравоохранения; Наталья Гудзь , начальник Государственной службы по лекарственных средств в г. Киеве. * Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с иностранными инвесторами. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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