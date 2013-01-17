Нацплан действий-2012 выполнен не полностью из-за низкой исполнительной дисциплины - Акимова

Неполное выполнение Национального плана действий 2012 года обусловлено ненадлежащей исполнительной дисциплиной в центре и на местах, а также недостаточно высоким качеством подготовки нормативных актов.

Об этом первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова сказала на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Она отметила, что в прошлом году наше государство предприняло достаточно значительный шаг на пути улучшения инвестиционного климата и создания предпосылок для роста отечественной экономики.

В то же время, добавила И.Акимова, по разным направлениям реформирования движение происходило с разной интенсивностью. «Анализ свидетельствует, что основные причины невыполнения установленных Президентом Украины заданий такие: недостаточно высокое качество подготовки законодательных и нормативных актов, ненадлежащий уровень исполнительной дисциплины как в центре, так и на местах, отстаивание ведомственных интересов и ограниченность, или неэффективное использование средств, предусмотренных на финансирование реформ», - сказала она.

Первый заместитель главы АП отметила, что низкая дисциплина исполнителей стала главной помехой на пути реформ в прошлом году - по этой причине не выполнена почти треть мероприятий Нацплана.

«Часто принятые важные рамочные законодательные акты не сопровождались своевременно разработанной нормативной базой, что мешало полноценному внедрению законов», - прибавила И.Акимова.

Она отметила, что практика сотрудничества Секретариата Комитета по экономическим реформам с Правительством должна продолжаться и в этом году. «Она даст возможность существенно улучшить качество нормативных актов, обеспечить концентрацию бюджетного финансирования на приоритетных направлениях реформ, качественное информационное сопровождение реформ со стороны руководителей соответствующих направлений», - отметила И.Акимова.

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