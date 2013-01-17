ТОП-10 (17 января)

Янукович называет саботажем невыполнение запланированных реформ правительством

Вопрос легализации зарплат является одной из крупнейших проблем, которые придется решать в этом году - Янукович

Суды открыли дела о банкротстве еще шести облгазов

Кабмин дифференцировал размер пенсионного сбора при купле-продаже или обмене автомобиля

Фонд гарантирования вкладов с 18 января планирует начать выплаты вкладчикам банка «Таврика»

Суд возбудил дело о банкротстве «Крымгаза»

Украина и Беларусь планируют создать СП по производству сельхозтехники

100% акций компании-владельца «Укртелекома» проданы UА TelecomInvest Limited

Миссия МВФ будет находиться в Украине с 29 января по 12 февраля

Спад промпроизводства в Украине в 2012 году составил 1,8%

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Янукович называет саботажем невыполнение запланированных реформ правительством

Президент Украины Виктор Янукович назвал саботажем невыполнение запланированных реформ правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

“Я не могу понять, как можно выполнять план реформ, направленных на улучшение жизни людей..., на 25-35 процентов, можно недовыполнить на 10-15-25 процентов, не больше”, - сказал Президент, отметив, что это - саботаж, что это свидетельствует о том, что люди потеряли ответственность, а правительство потеряло контроль за ситуацией на местах.

Президент подчеркнул, что правительство, а также исполнители на местах должны делать все для улучшения жизни людей, и “не нужно искать повода, который мешает плохим танцорам”.

В.Янукович подчеркнул, что возлагает большие надежды на новых министров, а также других должностных лиц, “кто пришел с новой волной в этом году”, в отношении ускорения темпов проведения реформ в Украине.

Президент призвал премьер-министра Украины Николая Азарова сменить стиль работы правительства. В частности, он заметил, что не нужно ожидать окончания года, чтобы подбивать итоги деятельности, и делать это более оперативно, в том числе это касается и кадровых вопросов.

При этом В.Янукович подчеркнул, что не снимает с себя ответственности также, но он сказал, что нельзя “жить в розовом мире” и нужно принимать своевременные адекватные меры, которые действительно будут изменять ситуацию к лучшему.

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Суды открыли дела о банкротстве еще шести облгазов

Хозяйственные суды в период со 2 по 9 января открыли дела о банкротстве еще шести областных предприятий по газоснабжению и газификации.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документам, дела возбуждены по заявлениям кредитора — компании «Укртрансгаз» в отношении предприятий «Ивано-Франковскгаз», «Сумыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Криворожгаз» и «Николаевгаз».

Как сообщал УНИАН, 10 января Хозяйственные суды Луганской и Винницкой областей возбудили дела о банкротстве газоснабжающих предприятий «Луганскгаз» и «Винницагаз».

14 января хозсуд Днепропетровской области возбудил дело о начале банкротства газоснабжающего предприятия «Днепрогаз».

Хозяйственный суд Харьковской области 9 января возбудил дело о начале банкротства газоснабжающего предприятия «Харьковгоргаз».

По сообщениям в СМИ, кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подать иски с требованием о банкротстве к облгазам стало возможным в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие Закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Данный документ запрещает банкротить те предприятия ТЭК, в которых есть доля государства. Базовый закон был принят в 2005 году, но ежегодно его действие продлевалось отдельным законом. В этом году такой законопроект внесен в парламент, но до сих пор не принят.

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Кабмин дифференцировал размер пенсионного сбора при купле-продаже или обмене автомобиля

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление от 1998 года и установил три размера ставок сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при купле-продаже или обмене автомобиля, вместо одного. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, размеры ставок пенсионного сбора зависят от стоимости легкового автомобиля, указанной в договоре купле-продажи, справки-счета торговых операций, договора обмена, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля или других документов, подтверждающих стоимость автомобиля.

В частности, ставка в 3% устанавливается для случаев, когда стоимость автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января отчетного года.

Ставка в 4% устанавливается для случаев, когда стоимость автомобиля колеблется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума.

Ставка 5% устанавливается, если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума.

При этом, согласно постановлению, суммы сбора платятся на бюджетные счета, открытые в управлениях Госказначейства, по месту проведения первичной государственной регистрации автомобиля в Украине и зачисляются в общий фонд государственного бюджета.

Ранее размер пенсионного сбора составлял 3% вне зависимости от стоимости автомобиля, а суммы уплаченных сборов аккумулировались в специальном фонде государственного бюджета.

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Фонд гарантирования вкладов с 18 января планирует начать выплаты вкладчикам банка «Таврика»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 января намерен начать выплаты вкладчикам проблемного банка «Таврика», сообщается на официальном сайте Фонда.

Как указано в сообщении, банк «Таврика» начинает выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился по 21 декабря 2012 года включительно, и по договорам банковского счета. Выплаты будут осуществляться в течение периода временной администрации банка «Таврика» через учреждения «Имэксбанка» на основании реестра вкладчиков на получение средств по вкладам. О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 21 декабря 2012 года, будет сообщено дополнительно.

Также Фонд гарантирования вкладов сообщает о продлении сроков проведения поиска потенциальных инвесторов неплатежеспособного банка «Таврика» до 30 января 2013 года включительно, соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда 15 января 2013 года. Фонд предлагает потенциальным инвесторам выведение банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка, либо путем создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка, либо путем продажи банка в целом.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации в банке «Таврика». Уполномоченным лицом Фонда назначена Наталья Соловьева, начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков Фонда. Временная администрация введена сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года. В течение работы временной администрации вкладчики банка «Таврика» могут получить свои депозиты, срок действия договоров которых закончился, и по договорам банковского счета. Выплаты по указанным договорам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия НБУ решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных, но не более 200 тыс грн.

Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.

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Вопрос легализации зарплат является одной из крупнейших проблем, которые придется решать в этом году - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что вопрос легализации заработной платы является одной из крупнейших проблем, которые придется решать в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета по экономическим реформам.

Он отметил, что без решения вопроса легализации заработных плат, без решения вопроса повышения заработной платы нельзя будет решить другие социальные вопросы.

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Суд возбудил дело о банкротстве «Крымгаза»

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым 4 января возбудил дело о банкротстве газоснабжающего предприятия «Крымгаз».

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, производство по делу о банкротстве «Крымгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «УкрГаз-Энерго», в связи с задолженностью предприятия в размере 10,856 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 2 по 14 января хозяйственные суды возбудили дела о банкротстве десяти обл- и горгазов.

По сообщениям в СМИ, кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подать иски с требованием о банкротстве к облгазам стало возможным в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие Закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Данный документ запрещает банкротить те предприятия ТЭК, в которых есть доля государства. Базовый закон был принят в 2005 году, но ежегодно его действие продлевалось отдельным законом. В этом году такой законопроект внесен в парламент, но до сих пор не принят.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

Компания «Крымгаз» является монополистом на рынках транспортировки газа по распределительным трубопроводам и поставки газа по регулируемому тарифу в Крыму.

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Украина и Беларусь планируют создать СП по производству сельхозтехники

Украина и Беларусь планируют создать совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине Валентина Величко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

В частности, были рассмотрены перспективы участия белорусских предприятий РУП "Минский тракторный завод", ПО "Гомсельмаш", ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Бобруйскагромаш" и ОАО "Лидагропроммаш" в конкурсе по созданию белорусско-украинского предприятия в области сельскохозяйственного машиностроения.

Кроме того, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялась встреча руководителей этих предприятий с руководителями крупнейших украинских предприятий–производителей сельскохозяйственной техники, лизинговых и других компаний.

"В ходе встречи обсуждены вопросы участия белорусских предприятий в восстановлении сельскохозяйственного машиностроения Украины. Украинская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных проектов по созданию предприятий по производству энергонасыщенных тракторов, агрегатируемого с ними навесного оборудования, зерноуборочных комбайнов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники", - подчеркнули в пресс-службе МИД Беларуси.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует разработать комплексную программу сельскохозяйственного машиностроения с учетом финансовых возможностей аграриев.

По словам министра Николая Присяжнюка, на сегодняшний день стоит задача обновить зерноуборочную технику и тяжелые тракторы для увеличения эффективности работы аграриев, уменьшения себестоимости производства и сохранения вала урожая.

Н.Присяжнюк сообщил о планах введения государственной компенсации кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники для аграриев.

По информации Минагропрода, обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Николай Азаров, на обновление парка сельхозмашин нужно около 120 млрд грн на протяжении ближайших пяти лет.

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100% акций компании-владельца «Укртелекома» проданы UА TelecomInvest Limited

Компания Epic Telecom Invest Limited (Кипр) продала 100% своих акций дочерней компании «ESU», владеющей 92,8% акций «Укртелекома», компании UA TelecomInvest Limited (Кипр).

Об этом сказано на официальном сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, сделка произошла 16 января, сумма сделки составила 6,978 млрд грн.

В сайте Нацкомиссии сообщается, что компания UA TelecomInvest Limited (Кипр) была зарегистрирована 8 октября 2012 года.

В Фонде государственного имущества Украины пока отказались уточнить, предоставляло ли ведомство какое-то разрешение на смену собственника ранее приватизированного 92,8% пакета акций "Укртелекома", отметив, что более детальная информация по этому поводу будет распространена ФГИУ в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ООО «ЕСУ» создано в 2005 году под названием RBScom. В 2006 году, после прихода австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания изменила название на EPIC Services Ukraine, или, сокращенно, ESU/ЕСУ (компания полностью принадлежит австрийской компании EPIC). ЕСУ владеет 92,79% акций «Укртелекома».

Чистая прибыль «Укртелекома» в 1-м квартале 2012 года составила 5,4 млн грн., доход – 1,9 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года «Укртелеком» увеличил чистую прибыль до 348 млн грн по МСФО.

В декабре 2012 года компания «ЕСУ», основной акционер «Укртелекома», уменьшила уставный капитал на 10,1 млн грн, или на 0,21%. Решение об уменьшении уставного капитала принято 31 октября 2012 года общим собранием участников ООО "ЕСУ". Согласно решению, после уменьшения уставного капитала ЕСУ собранием утвержден уставный капитал в размере более 4,804 млрд грн. Способ уменьшения уставного капитала – согласно распределительному балансу. Уменьшение уставного капитала проводится в связи с реорганизацией ЕСУ. По данным компании, чистый убыток ООО «ЕСУ» за три квартала 2012 составил почти 559,2 млн грн, главным фактором убыточности компании в 2012 году являются финансовые расходы на выплату процентного дохода по облигациям компании и процентов по кредитам. Доход компании «ЕСУ» (с НДС) за три квартала 2012 года составил почти 155,2 млн грн.

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Миссия МВФ будет находиться в Украине с 29 января по 12 февраля

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для обсуждения новой программы 29 января и пробудет в стране до 12 февраля.

Об этом говорится в официальном сообщении представительства Фонда, переданном УНИАН.

"По приглашению органов власти миссия МВФ во главе с Кристофером Джарвисом посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому соглашению о стэнд-бай» (SBA)», - сказано в сообщении со ссылкой на главу представительства Макса Альера.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину 24 января.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря прошлого года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

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Спад промпроизводства в Украине в 2012 году составил 1,8%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, против декабря 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году (январь-декабрь 2012 года к январю-декабрю 2011 года) рост зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 7,1%, целлюлозно-бумажной промышленности - на 4,5%, добывающей промышленности - на 1,9%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 1,5% и распределении воды, газа и электроэнергии – на 3%.

При этом наибольший спад в 2012 году зафиксирован в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 26,4%.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2012 году зафиксирован спад на уровне 5,2%, в машиностроении - 6% (в т. ч. в производстве машин и оборудования - спад 9,9%, производстве электрического, электронного и оптического оборудования - спад 11,6%, производстве транспортных средств и оборудования - рост 0,1%), против роста объемов производства на 8,9% и 17,2% соответственно в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, с ноябрем 2011 года – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промышленное производство Украины выросло на 7,6%.

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