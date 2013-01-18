Англия может выйти из состава ЕС, если Брюссель не согласится на изменение формулы ее участия

Великобритания может выйти из состава Евросоюза, если Брюссель не согласится на изменение формулы участия королевства в сообществе. Об этом говорится в опубликованных выдержках из речи премьера Дэвида Кэмерона, которую тот должен был произнести 18 января в Амстердаме.

Планировалось, что в столице Нидерландов глава британского правительства даст четкий ответ на вопрос об отношениях его страны с Евросоюзом в ближайшие годы. Сам Кэмерон называл эту речь, над которой работал несколько месяцев, ключевой для внешней политики Соединенного Королевства. Однако из-за захвата заложников в Алжире премьеру пришлось отложить визит и остаться в Лондоне, чтобы руководить мерами, направленными на преодоление кризиса.

В то же время премьер счел нужным удовлетворить интерес британской и европейской общественности, и его пресс-служба сегодня опубликовала ряд программных заявлений несостоявшегося выступления, передает ИТАР-ТАСС.

Так, Кэмерон в очередной раз подтвердил, что хотел бы, чтобы в будущем Великобритания играла "важную и активную роль в сообществе". Тем не менее, в случае сохранения нынешних противоречий внутри самого Евросоюза это представляется маловероятным.

По словам Кэмерона, сейчас главными проблемами ЕС являются экономический кризис еврозоны, недостаточная конкурентоспособность и значительное снижение общественной поддержки идеи федеративной Европы. "Если статус-кво сохранится, существует опасность того, что европейский проект может провалиться, - отмечается в речи премьера. - Игнорирование существующих проблем заставит британцев двигаться в сторону выхода /из сообщества/".

"Я не хочу, чтобы это произошло, - признал Кэмерон. - Я желаю объединенной Европе успеха и стремлюсь к такому формату отношений, который бы позволил нам удержаться в ЕС".

Таким образом, по мнению премьера, для "сохранения Великобритании в Евросоюзе само сообщество должно измениться".

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