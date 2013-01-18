ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Политические итоги дня: Янукович показал «желтую карточку» Азарову» пишет: Президент провел заседание комитета по экономическим реформам, на котором раскритиковал проведение реформ правительством Азарова. Янукович предложил уволить чиновников, тормозящих процесс, и потребовал, чтобы Украина попала в ТОП-100 рейтинга Всемирного банка Doing Business…

http://delo.ua/ukraine/politicheskie-itogi-dnja-janukovich-pokazal-zheltuju-kartochku-azaro-194975/

* * *

Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Банк Коломойского получил мегаприбыль, а на «Таврику» никак не найдут покупателей» пишет: 17 января стало известно, что прибыль Приватбанка за 2012 год превысила 1,5 млрд грн, а Фонд гарантирования вкладов продолжил поиск инвесторов для банка «Таврика»...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-bank-kolomojskogo-poluchil-megapribyl-a-n-194960/

* * *

«Дело» в публикации «Укртелеком» сменил владельца» пишет: кипрская EPIC Telecom Invest продала 100% ЕСУ кипрской UA TelecomInvest…

http://delo.ua/tech/ukrtelekom-smenil-vladelca-194959/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банки встали на путь снижения», в котором пишет: высокие депозитные ставки и стабильность валютного курса гривны позволили банкам накопить на корреспондентских счетах рекордную за несколько лет сумму - 30,8 млрд грн. Столь значительный объем ликвидности уже вынудил банкиров начать снижать депозитные ставки. В первую очередь, подешевели короткие ресурсы сроком до трех месяцев. По мнению банкиров, если в ближайшие месяцы в банковской системе сохранится избыток средств, начнут снижаться и кредитные ставки…

http://www.kommersant.ua/doc/2106973

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Муки спада», в котором пишет: после двух лет роста промышленность вновь показала спад производства. Сохранение негативной конъюнктуры на внешних рынках металлургической и машиностроительной продукции не позволяет рассчитывать на высокие темпы роста промышленности в 2013 году. Скорее всего, спад продлится до середины года, а восстановление производства во II полугодии будет медленным, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2106964

* * *

«Сегодня» в публикации «Евро обещают рост до 11,5 грн до конца года» пишет: эксперты уверяют, что страны ЕС в 2013 году выйдут из кризиса…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Evro-obeshchayut-rost-do-115-grn-do-konca-goda.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Нардепы выбивают надбавки за русский и отдают зарплату блондинкам» пишет: народные избранники получают до 24 000 грн в месяц. Издание выяснило, на что потратили и как обмывали первую зарплату депутаты VII созыва…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Nardepy-vybivayut-nadbavki-za-russkiy-i-otdayut-zarplatu-blondinkam.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минкомсвязи и телеканалы требуют вернуть зимнее время» пишет: россиянам стало сложнее смотреть европейские соревнования, отмечают в министерстве. Европа не будет смотреть трансляции из Сочи-2014, предупреждают телевизионщики…

http://izvestia.ru/news/543177

* * *

«Ведомости» в публикации «У Кремля обнаружился рецепт вывода экономики из офшоров» пишут: рабочая группа помощника президента Набиуллиной предложила предоставлять бизнесменам налоговые льготы и упрощать наследование бизнеса…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8104811/chetyre_fronta_kremlya

(УНИАН)