Тимошенко находится в критическом состоянии, утверждает Власенко

Экс-премьер-министр Украины Тимошенко, которая получает лечение в стационаре в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, находится в критическом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Состояние здоровья Тимошенко резко ухудшился. Первый раз за время пребывания за решеткой она отказалась от встречи с защитником”, - сказал С.Власенко.

Депутат отметил, что по его просьбе он был допущен к Ю.Тимошенко.

“Она была в душевой. Когда я вошел, я подумал - она умерла. В течение двух минут она меня не узнавала”, - сказал С.Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко была мертвенно бледна, не реагировала на него в течение двух минут.

С.Власенко сообщил, что сразу вызвал главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева. Защитник отметил, что Ю.Тимошенко были предоставлены медикаменты. По словам С.Власенко, ей измерили артериальное давление, но показатели не выходили за пределы нормы. По его словам, М.Афанасьев отметил, что это состояние Ю.Тимошенко может быть связано с последними событиями.

С.Власенко добавил, что в помещение, где находилась Ю.Тимошенко, вошли 5 работников СБУ, которые, по убеждению защитника, проводили в больнице какие-то следственные действия.

“Но даже они признали, что проводить следственные действия сейчас невозможно”, - сказал С.Власенко.

“Я не специалист, но ситуация критическая”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от «Батькивщины» Александра Кужель, Татьяна Слюз и Людмила Денисова 16 января в Харькове в ЦКБ «Укрзализныци» присоединились к акции гражданского неповиновения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сегодня депутаты заявили, что рано утром их насильно выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

Милиция заявила, что сотрудники Государственной исполнительной и пенитенциарной служб, которые сегодня выдворяли женщин - народных депутатов из медицинского блока харьковской больницы, действовали на законных основаниях.