Анонс на 21 января

* Пресс-конференция на тему: «Что скрывают чиновники, когда требуют повышения тарифов?».Участники: Николай Козырев, глава правления Общественного комитета защиты прав граждан (Луганск); Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Общественной сети ОПОРА; Максим Щербатюк, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека.

* Пресс-конференция на тему: «Повышение налога на землю: кому и зачем это нужно?». Участники: Андрей Кошиль, президент Земельного союза Украины; Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

* Пресс-конференция на тему: «Чего будет в курице больше: мяса или воды?». Участники: директор ООО «Агромарс» Алексей Марченко. Будут проанализированы возможные последствия инициативы Министерства аграрной политики по увеличению допустимого содержания влаги в мясе птицы

* Состоится заседание Коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Украины

* Пресс-конференция, посвященная 700-му юбилейному розыгрышу лотереи «Лото-Забава». Будут озвучены результаты 700 тиражей лотереи, в которой было выиграно более 1,5 млрд грн. и благодаря которой 176 украинцев стали миллионерами и мультимиллионерами, а также история успеха и популярности лотереи, ее планы на будущее. Представители СМИ смогут познакомиться с игроком из Луганска, который в юбилейном 700-м тираже сорвал джек-пот «Лото-Забава» размером 7 млн ​​грн и получил шанс кардинально изменить свою жизнь.

* Пресс-конференция председателя Гослекслужбы Алексея Соловьева на тему: "Надлежащая фармацевтическая услуга в аптеках: отпуск лекарств по рецепту, контроль качества, ассортимент". Организатор - Государственная служба Украины по лекарственным средствам.

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