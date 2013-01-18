Янукович: успех реформ зависит от единства работы Президента, правительства и парламента

Президент Виктор Янукович подчеркивает, что согласованная и конструктивная работа главы государства, Кабинета министров и Верховной Рады является залогом эффективной реализации реформ в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных госадминистраций.

«Если правительство, Верховная Рада, Президент не работают как единая цепь, начинать любые реформы практически невозможно», - сказал глава государства.

В.Янукович убежден, что для реформирования и модернизации страны нужны финансовые ресурсы, законодательные изменения, а потому все ветви власти должны работать сообща.

По его словам, слишком высокая политизация общества и борьба за власть были препятствиями, которые стояли на пути успешного проведения в Украине реформ.

«Нестабильная политическая ситуация не давала возможности практически все годы независимости начинать и двигаться в направлении реформ в нашей стране, без которых достичь успехов невозможно», - сказал Президент.