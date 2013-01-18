ТОП-10 (18 января)

Четыре европейские компании подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом»

Украина в 2012 году сократила первичную переработку нефти вдвое

Украина в 2012 году сократила транзит российского газа на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Украина в 2012 году сократила потребление газа на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Австрийская компания EPIC отрицает смену владельца «Укртелекома»

Азаров: тарифы на ЖКУ могут повысить для категорий населения с "европейской зарплатой"

Немецкая RWE продала «Нафтогазу» в 2012 году 56 млн куб. м газа

Украина прорабатывает два маршрута поставок газа реверсом из Европы

Азаров заявляет, что рост ВВП Украины в 2013 году может составить 3-3,5%, инфляция - 3-4%

Минфин на аукционе 22 января предложит валютные ОВГЗ

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Четыре европейские компании подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом»

Французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом», сообщил заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Сергей Челпанов.

«По ряду контрактов наступило право пересмотра, в январе мы получили заявки от GDF Suez, Econgas, Wingas и WIEH. Это обычное поведение, сейчас трудно сказать, каким будет результат переговоров», - сказал Челпанов в ходе телефонной конференции в четверг, 17 января.

Он добавил, что такие переговоры являются обычной практикой для потребителей «Газпрома».

Челпанов отметил, что в настоящее время «Газпром» продолжает переговоры с рядом клиентов, в том числе компания RWE Transgas оспорила условия контракта в суде, передает Газета.RU со ссылкой на РИА "Новости".

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Украина в 2012 году сократила первичную переработку нефти вдвое

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в декабре 2012 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 12,6% - до 0,3 млн тонн.

Производство бензина моторного в стране за 12 месяцев 2012 года сократилось по сравнению с 2011 годом на 42,4% - до 1,635 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 48,6% - до 1,371 млн тонн, а мазута – на 64,9%, до 755 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.

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Украина в 2012 году сократила транзит российского газа на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Украина по итогам 2012 года сократила транзит российского газа до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в декабре объем транзита по сравнению с предыдущим месяцем увеличился до 8,957 млрд куб. м с 5,8 млрд куб. м.

Транзит российского газа в страны Западной Европы по итогам 2012 года снизился на 19,7% - до 81,183, а в страны СНГ — на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

«Несмотря на уменьшение объемов транзита в 2012 году на 19%, или 20 млрд куб. м, наша компания ожидает увеличить чистый доход по сравнению с прошлым годом на 3%, или 483 млн грн», - сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления «Укртрансгаза» Сергея Винокурова.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины.

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Украина в 2012 году сократила потребление газа на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Об этом сказано в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за декабрь составило 8,957 млрд куб. м, что на 2,74% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует потребление газа Украиной в IV квартале 2012 г. – I квартале 2013 г. на уровне 38,1 млрд куб. м.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

«Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличил реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Австрийская компания EPIC отрицает смену владельца «Укртелекома»

Австрийская компания EPIC заявляет, что остается владельцем 92,7% акций крупнейшего оператора связи в Украине компании «Укртелеком», уточнив, что контроль за предприятием передан от дочерней структуры EPIC Services Ukraine (ESU) другой дочерней компании - UA Telecominvest.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, предоставленном по запросу УНИАН.

«EPIC объявила об оптимизации своей структуры, проводимой из технических соображений и создании компании UA Telecominvest, 100% акций которой принадлежат EPIC Telecominvest. В отношении собственников компании «Укртелеком» и дочерней компании ESU ничего не изменилось. EPIC по-прежнему является владельцем 100% компании ESU и 92,7% акций «Укртелекома» соответственно», - сказано в пресс-релизе компании.

Как сообщал УНИАН, 16 января компания Epic Telecom Invest Limited (Кипр) продала 100% своих акций дочерней компании «ESU», владеющей 92,8% акций «Укртелекома», компании UA TelecomInvest Limited (Кипр), о чем было сказано на официальном сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Сумма сделки составила 6,978 млрд грн.

Справка УНИАН. ООО «ESU» было создано в 2005 году под названием RBScom. В 2006 году, после прихода австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания изменила название на EPIC Services Ukraine, или, сокращенно, ESU/ЕСУ. Компания «ESU» окончательно оформила сделку по покупке 92,7% акций Укртелекома в мае 2011 года. Сумма сделки составила 10,575 млрд грн (примерно 970 млн евро).

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Азаров: тарифы на ЖКУ могут повысить для категорий населения с "европейской зарплатой"

Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает РИА «Новости».

"Мы сказали, что мы готовы, для тех, кто имеет европейскую зарплату и доходы, мы готовы для них, для этой категории населения, установить тарифы такие, которые соответствуют себестоимости этих товаров", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ не является критически важным для Украины, поэтому Киев продолжает переговоры, рассчитывая добиться приемлемых условий сотрудничества. Н.Азаров отметил, что уровень доходов большей части населения страны остается по-прежнему низким, поэтому люди не смогут платить полную стоимость.

"Что касается повышения тарифов на газ для населения - всего, в том объеме, о котором они (МВФ) говорили с нами, то на это мы пойти не можем", - добавил премьер.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому кредитному соглашению. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. В рамках этой программы объемом 15,16 млрд долларов Киеву было выделено два транша на общую сумму около 3,4 млрд долл.

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Немецкая RWE продала «Нафтогазу» в 2012 году 56 млн куб. м газа

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

Об этом говорится в сообщении компании RWE, текстом которого располагает УНИАН.

«Этот «первый контракт» в рамках соглашения, истекший к концу 2012 года, позволил нам поставить объем до 56 млн куб. м», - сказано в сообщении.

При этом RWE не предоставила информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.

Компания «Нафтогаз Украины» пока не комментирует результаты импорта газа из Европы в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина прорабатывает два маршрута поставок газа реверсом из Европы

Украина на данном этапе прорабатывает два маршрута для организации поставок газа из Европы в реверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 18 января, журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день основной маршрут поставки газа из Европы, который Украина закупает у немецкой компании RWE, проходит через Польшу.

«Пока получаем только через Польшу. Мы прорабатываем еще два маршрута. Они будут известны в самое ближайшее время», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в Российской Федерации до 20 млрд куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.

Также по заявлениям главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина, компания ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

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Азаров заявляет, что рост ВВП Украины в 2013 году может составить 3-3,5%, инфляция - 3-4%

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году в Украине будет в пределах 3-3,5%, инфляция - 3-4%.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил в пятницу, 18 января, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.

По словам Н.Азарова, правительство сейчас работает над поиском стимулов, которые позволят обеспечить те параметры развития, которые заложены в бюджете страны.

Он также сообщил, что бюджет Украины на текущий год рассчитывался исходя из среднегодового курса национальной валюты в 8,3-8,4 гривни за доллар.

Как сообщал УНИАН, согласно Госбюджету, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%, инфляция – 4,8%.

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Минфин на аукционе 22 января предложит валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 января, на котором предложит к продаже 2- и 3-летние госбумаги, номинированные в валюте, размещение которых ранее не планировалось.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме валютных ОВГЗ, на аукционе 22 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин 15 января привлек в государственный бюджет 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 18 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,62 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 107,56 млрд грн, в собственности банков - 70,14 млрд грн, нерезидентов - 5,94 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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