Главы МИД Украины и Германии обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Гидо Вестервелле, во время которого стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках председательства Украины в ОБСЕ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сказано в сообщении, Г.Вестервелле поздравил Л.Кожару с назначением на пост министра и предложил провести встречу во время 49-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (запланированной на 1-3 февраля) для определения актуальных задач украинско-немецких отношений и сотрудничества на международной арене в ближайшей перспективе.

Л.Кожара принял приглашение немецкого коллеги и согласился на предложение о встрече.

В ходе разговора, согласно сообщению пресс-службы, стороны также обсудили повестку дня отношений Украина-ЕС, в том числе относительно подписания Соглашения об Ассоциации.