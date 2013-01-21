ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Роскошные авто, мотоциклы и яхты предлагают обложить налогом - новый законопроект», в котором пишет: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о налогообложении отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесены к предметам роскоши. Его авторы - нардепы от "Батькивщины"…

http://delo.ua/finance/roskoshnye-avto-motocikly-i-jahty-predlagajut-oblozhit-nalogom-n-195114/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Евгения Щербаня убили из-за цены на газ - генпрокурор Пшонка», в котором пишет: Генпрокуратура называет мотивом организации убийства в 1996 году депутата Евгения Щербаня конфликт его бизнес-интересов с интересами Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко…

http://delo.ua/ukraine/evgenija-scherbanja-ubili-iz-za-ceny-na-gaz-genprokuror-pshonka-195099/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Пошлины поменяют привязанность» пишет: в Министерстве финансов предлагают пересмотреть принцип расчета размера госпошлин, привязав их к минимальной зарплате и полностью отказавшись от необлагаемого минимума, а также хотят обязать операторов ядерных установок платить сбор за хранение отработанного ядерного топлива. Эксперты считают новую систему логичной, поскольку она позволит ежегодно увеличивать поступления в госбюджет, но советуют провести инвентаризацию госпошлин и отказаться от их фискальной направленности…

http://kommersant.ua/doc/2109444

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Этот номер не проходит» пишет: внедрение услуги по сохранению телефонного номера при смене оператора в Украине натолкнулось на протесты участников рынка. В компаниях указывают на несовершенство документа, регламентирующего предоставление этого сервиса, и направляют регулятору множество предложений по его доработке. Впрочем, ряд экспертов обвиняют компании в затягивании запуска новой услуги, которая увеличит конкуренцию между ними…

http://kommersant.ua/doc/2109472

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Новые правила авиапоездок в Украине» пишет: горячее питание должно быть через час после взлета, а за отмену рейса заплатят больше стоимости билета…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Aviaperevozki-i-yurprava.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Нацсовет жалуется на засилье рекламы на украинском ТВ» пишет: нардепы взялись за рекламу и теперь предлагают урезать ее время на украинском ТВ…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nacsovet-zhaluetsya-na-zasile-reklamy-na-ukrainskom-TV.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Оборот налички ограничат: «стены» выстроены, вот-вот натянут «потолок» пишет: Нацбанк активизирует меры для сокращения обращения налички в Украине - в ближайшее время могут ввести лимит на использование наличных средств при оплате товаров и услуг. Принудительная "популяризация" безналичных расчетов вынудит украинцев копить на крупные покупки исключительно гривню. Причем не "под матрацем", а на банковском счете...

http://economics.unian.net/rus/detail/153970

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россия заработает на олимпийских билетах более 6 млрд рублей» пишет: цена самого дорогого билета составит 40 тыс. рублей, самого дешевого - 1 тыс. рублей...

http://izvestia.ru/news/543298

* * *

Издание «Ведомости» в публикации «Ernst & Young расскажет в Давосе о плохом инвестиционном климате в России» пишет: чтобы стать частью мировой экономики, стране нужны не только хорошие макроэкономические показатели и торговые связи…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8171771/globalizaciya_mimo_rossii

(УНИАН)