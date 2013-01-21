Укрэксимбанк открывает внешний рынок

Государственный Укрэксимбанк разместил еврооблигации на 500 млн. долл. США внутри собственной кривой — EuroWeek.

Доходность выпуска облигаций Укрэксимбанка на сумму 500 млн. долл. США с купоном 8,75% и погашением в 2018 году находится внутри собственной кривой доходности государственного банка, — сообщил изданию EuroWeek представитель синдиката, имеющего непосредственное отношение к сделке.

«Облигации Укрэксимбанка с погашением в апреле 2015 года торговались на вторичном рынке на уровне 8,5%. В то же время спред между выпусками суверенных облигаций с погашением в 2015 и 2017 гг. составляет около 35 базисных пунктов, — объяснил представитель синдиката. — Таким образом, ставка купона 8,75% находится внутри кривой доходности облигаций Укрэксимбанка».

Цена выпуска также была «агрессивной» по сравнению с облигациями партнера эмитента — государственного Ощадбанка, облигации которого с погашением в 2016 году торговались на уровне 9,375%. Возвращение Укрэксимбанка на рынок внешних заимствований в начале календарного года может стимулировать других украинских эмитентов воспользоваться более привлекательными возможностями привлечения ресурсов на международных финансовых рынках, считают в EuroWeek.

«Было приятно увидеть, что Укрэксимбанк вновь открывает рынок для украинских эмитентов в 2013 году, – цитирует представителя синдиката издание. — Есть надежда, что и другие эмитенты из Украины смогут последовать этому примеру, как это было в 2010 году».

Напомним, что последним выпуском долларовых облигаций Укрэксимбанка был дополнительный выпуск на сумму 250 млн. долл. США, проведенный в октябре 2010 года. По данным EuroWeek, объем книги заявок состоявшегося на этой неделе выпуска достиг 1,1 млрд. долл. США. Выпуск евробондов привлек внимание широкого спектра инвесторов. Компании по управлению активами приобрели 47% размещенных облигаций, хедж-фонды — 29%, розничные банки и операторы рынка Private Banking — 20%, другие инвесторы — 4%. Широкой была также география покупателей бумаг: инвесторы из США приобрели 28% облигаций, Великобритании — 31%, Швейцарии — 17%, Германии и Австрии — 10%, других стран ЕС — 4%, стран Азии — 6%, других стран — 4%.

Лид-менеджерами выпуска стали Credit Suisse и Morgan Stanley.