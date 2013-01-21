Анонс на 22 января

* В Украине пройдут праздничные мероприятия ко Дню Соборности.

* Пресс-конференция на тему: «Вернут ли деньги пассажирам за задержки транспорта?». Участники: пострадавший от некачественных услуг транспортной компании Максим Щербатюк; представитель "Правочин", управляющий партнер Александр Онищенко, руководитель Украинского фонда правовой помощи Айгуль Муканова.

* Состоится заседание постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам экологической политики, на котором будет рассматриваться проект землеустройства по установлению и изменению границы г. Киева.

* Пресс-конференция на тему: «Обсуждение проекта распоряжения Нацкомфинуслуг об обучении работников, ответственных за проведение финмониторинга». Участники: президент ЛСОУ Наталия Гудыма; вице-президент НАКСУ Екатерина Калустова; президент ВАКС Виктория Волковская.

* Пресс-конференция на тему: «Феномен Украины: почему рабочие бедны». Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Ольга Левченко, завотделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько, эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко, представитель Федерации профсоюзов Украины.

* Пресс-конференция авиакомпании «Визз Эйр Украина». Во время пресс-конференции гендиректор «Визз Эйр Украина» Акош Буш и менеджер по коммерческой деятельности Наталья Артемова, а также менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Group Даниэль де Карвальо, расскажут о намерениях и последующих шагах авиакомпании в связи с недавними существенными изменениями на украинском рынке авиаперевозок.

* Пресс-конференция на тему: «Административная реформа: доступные услуги для граждан или очередные «распилы» для чиновников?». Участники: Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ, Ольга Мельник, президент Фонда локальной демократии (Харьков) Виктор Тимощук, зам.председателя правления Центра политико-правовых реформ, Игорь Бригилевич, эксперт Центра информационного консалтинга и Центра исследований местного самоуправления; Татьяна Барашкова, президент ОО "Центр поддержки общественных и культурных инициатив "Тамариск".

* Состоится дискуссия, посвященная предстоящим выборам мэра и городского совета Киева. Организатор - Институт PolitPR. Участники: директор Bogush Communications Денис Богуш, директор по стратегическому планированию "Гайдай.com" Сергей Гайдай, куратор Idea Brunch Сергей Вовк, управляющий партнер PR Service Елена Деревянко, основатель компании R&B Group Евгений Копатько, политолог Анна Малкина. Будут представлены итоги последних социологических опросов трех ведущих исследовательских институтов, проведенных по заказу Института PolitPR. Модераторы: гендиректор Института PolitPR Дмитрий Раим, шеф-редактор РБК - Украина Антон Подлуцкий.

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