Рыбак надеется, что 2013 год станет переломным в отношениях Украины с Евросоюзом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак надеется, что 2013 год станет переломным в отношениях Украины с Европейским Союзом.

Об этом председатель ВР сказал во время встречи с депутатом Европейского Парламента, заместителем председателя Комитета по вопросам международной торговли Европейского Парламента Павелом Залевским, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

При этом В.Рыбак выразил надежду на подписание в 2013 году Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Председатель Верховной Рады отметил, что в настоящее время в Украине впервые за годы независимости все ветви власти целенаправленно и скоординированно работают над реализацией европейских устремлений нашего государства. «Украина будет идти к европейскому сообществу», - сказал он, отметив, что граждане Украины настаивают на внедрении европейских стандартов в вопросах обеспечения работой, оплаты труда, в сфере здравоохранения и образования.

В.Рыбак также сообщил, что Верховная Рада приняла решение о разработке единого согласованного проекта постановления относительно евроинтеграционных устремлений Украины. Для парламентских партий, отметил он, вопросы евроинтеграции и внедрения европейских стандартов жизни в Украине являются приоритетными.

В этом контексте руководитель парламента подчеркнул, что украинская власть последовательно работает над выполнением обязательств Украины перед Советом Европы, и выразил благодарность европарламентариям за поддержку евроинтеграционных устремлений нашего государства.

В свою очередь, П.Залевский отметил, что в Европейском Парламенте многие депутаты поддерживают Украину на пути евроинтеграции и проведения реформ. «Мы понимаем, что украинское общество понимает и воспринимает европейские ценности - демократию, верховенство права, борьбу с коррупцией», - сказал он.

По мнению П.Залевского, сотрудничество между Верховной Радой и Европарламентом нужно развивать, как на уровне постоянных комитетов по сотрудничеству, так и на уровне неформальных депутатских объединений.

Европарламентарий также отметил важность скорейшего подписания и ратификации Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и «наполнения его конкретным содержанием» - разработках соответствующих мероприятий для практической реализации этого важного документа.