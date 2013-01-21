«УДАР» будет требовать досрочных выборов, если власть сорвет Соглашение об ассоциации с ЕС

Если последние события в Украине помешают подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в партии “УДАР Виталия Кличко” не видят другого выхода, как требовать полной смены власти в государстве - проведения досрочных парламентских и президентских выборов уже в этом году.

Об этом идет речь в заявлении “УДАРа”, распространенном пресс-службой политсилы.

В партии настаивают, что парламент как можно быстрее должен собраться на внеочередную сессию и рассмотреть ситуацию с соблюдением прав политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, и дать оценку действиям правоохранительных органов относительно депутатов от оппозиции.

“За то, что происходит сегодня в правовом поле, должны ответить руководители правоохранительных органов страны”, - подчеркивается в заявлении партии “УДАР”.

“УДАР” также требует отчета в парламенте генерального прокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко относительно резонансных событий последних дней, в частности, и сообщения в подозрении Ю.Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня. “УДАР” на сессии будет ставить вопрос о политической ответственности руководителей правоохранительных органов страны.

Партия “УДАР” обращается к Президенту Виктору Януковичу с требованием прекратить демонстративное пренебрежение правами граждан и мнением европейского сообщества, манипуляции общественным мнением и откровенное запугивание политиков и всех украинцев.

“В канун саммита Украина - ЕС украинская власть развеивает последние иллюзии европейских коллег и цинично демонстрирует, что не собирается выполнять своих обязательств. Правоохранительная система в Украине превращается в сплошные “маски-шоу”, из политических заключенных пытаются сделать убийц, а граждан презирают и запугивают”, - подчеркнул заместитель председателя партии “УДАР” Виталий Ковальчук.