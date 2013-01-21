ТОП-10 (21 января)

Высший хозсуд не удовлетворил кассацию Кабмина на решение суда о выплате долга ЕЭСУ

Украина в январе-ноябре увеличила импорт газа в денежном выражении до 12,9 млрд долл.

Украина за 11 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1%

Янукович предлагает расширить полномочия Счетной палаты

«Нафтогаз» заплатит Ernst&Young 10 млн грн за разработку программы реформирования НАК

Янукович обсудил газовые вопросы с главой компании «Ротшильд» в России и странах СНГ

Нацкомфинуслуг хочет ужесточить нормативы риска для кредитных учреждений

В Украине за год производство легковых авто сократилось на 29%

Венгрия ужесточила экологические требования к украинским автоперевозчикам

«Нафтогаз» выкупил у «Дельта Банка» ОВГЗ на 840 млн грн

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Высший хозсуд не удовлетворил кассацию Кабмина на решение суда о выплате долга ЕЭСУ

Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Государственного казначейства и Кабинета министров Украины на решение судов первой и второй инстанции, которыми Украина была обязана выплатить в пользу Министерства обороны России 3,1 млрд гривень долга корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления объявила сегодня председательствующая в судебной коллегии судья Галина Прокопанич.

«Кассационную жалобу Государственного казначейства Украины оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Кабинета министров оставить без удовлетворения», - говорится в решении суда, полный текст которого будет объявлен 24 января.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь, представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря 2012 года Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

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Украина в январе-ноябре увеличила импорт газа в денежном выражении до 12,9 млрд долл.

Украина за 11 месяцев 2012 года увеличила импорт газа в денежном выражении на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 12,935 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в ноябре 2012 года Украина импортировала газ в денежном выражении на 1,136 млрд долл. – на 16,78% меньше, чем в октябре 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из РФ.

При этом с ноября текущего года «Нафтогаз Украины» начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

В сентябре 2012 года представители "Укртрансгаза" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров в год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

С апреля 2011 года импорт в Украину природного газа среднеазиатского происхождения (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) начала компания OstChem Holding, но с 2012 г. компания, по данным Госстата, импортирует в Украину исключительно российский природный газ.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина за 11 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1%

Украина за одиннадцать месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,148 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем того же года увеличился на 64%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 78,5% - до 68,841 млн долл.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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Янукович предлагает расширить полномочия Счетной палаты

Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия Счетной палаты. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины", внесенном Президентом на рассмотрение Верховной Рады.

В объяснительной записке, размещенной на сайте парламента, отмечается, что целью законопроекта является расширение компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями относительно осуществления контроля над поступлениями в государственный бюджет Украины, что даст возможность обеспечить полноценный контроль над выполнением государственного бюджета Украины.

В частности, предлагается статью 98 Конституции Украины изложить в такой редакции: "Статья 98. Контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".

Как известно, законопроекты о внесении изменений в Основной Закон, после предварительного одобрения, должны быть направлены парламентом в Конституционный суд для предоставления заключения относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, согласно статье 98 Конституции Украины, Счетная палата от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за использованием средств государственного бюджета.

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«Нафтогаз» заплатит Ernst&Young 10 млн грн за разработку программы реформирования НАК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Дата акцепта — 18 января 2013 года. Конечный срок заключения договора — 17 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) является одной из четырех ведущих международных компаний, предоставляющей услуги в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения транзакций и других вопросов ведения бизнеса. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.

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Янукович обсудил газовые вопросы с главой компании «Ротшильд» в России и странах СНГ

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с главой компании «Ротшильд» в России и странах СНГ, вице-председателем «Ротшильд Европа» Клаусом Мангольдом.

Как передает корреспондент УНИАН, стороны обсудили возможности сотрудничества в газовой сфере и отметили важность этого сотрудничества, в том числе с экспертной точки зрения.

"Ваш фонд победил, и, насколько мне известно, уже оформляются документы, и мы начнем с вами очередное сотрудничество в реформировании украинской газовой сферы", - сказал Президент.

"Для нас очень важно знать ваши исследования, ваше профессиональную точку зрения в этих вопросах, потому что та зависимость от источников поставки энергоносителей, которая есть в Украине, для нас очень тяжелая", - отметил В. Янукович.

"Германия сейчас прилагает много усилий, чтобы изменить существующую картину в сфере энергетики", - сказал К. Мангольд.

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Нацкомфинуслуг хочет ужесточить нормативы риска для кредитных учреждений

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) обнародовала проект распоряжения о внесении изменений в Положение о критериях и финансовых нормативах деятельности кредитных учреждений, предусматривающий ужесточение нормативов риска, сообщает комиссия на своем официальном сайте.

В соответствии с обнародованным проектом, комиссия предлагает установить новый норматив риска относительно одного контрагента в размере 15% собственного капитала и снизить значение существующего норматива риска относительно группы связанных контрагентов до 20% собственного капитала кредитного учреждения (действующее положение содержит требования относительно риска на одного контрагента и группу связанных контрагентов, ограничивая его до 25% собственного капитала). Проект также устанавливает порядок привлечения средств на условиях субординированного долга и учета этих средств в капитале, приводит отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями Налогового кодекса.

Также комиссия обнародовала проект Положения о включении кредитных учреждений в Государственный реестр финансовых учреждений, устанавливающий порядок получения статуса и государственной регистрации финансового учреждения.

Как сообщал УНИАН, Нацкомфинуслуг в 2012 году зарегистрировала 59 новых финансовых учреждений, при этом количество кредитных учреждений выросло на 17 компаний до 708. Согласно определению действующего законодательства в сфере регулирования рынков финансовых услуг, к кредитным учреждениям относятся финансовые учреждения, предоставляющие финансовые кредиты на собственный риск за счет привлеченных средств.

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В Украине за год производство легковых авто сократилось на 29%

Производство легковых автомобилей в 2012 году в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в декабре выпуск «легковушек» упал до 3,1 тыс. единиц, что 40,2% меньше, чем в ноябре 2012 года и на 60,5% уступает объемам производства в декабре 2011 года.

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов сократился на 14,4% - до 3 206 единиц.

В декабре 2012 года выпуск грузовых автомобилей составил 268 единиц, превысив тем самым результаты ноября 2012 года на 43,3%, а декабря 2011 – на 14%. Что касается автобусов, то в декабре прошлого года их было выпущено 149 единиц, что на 42% меньше результатов ноября 2012 года и на 57,5% отстает от объемов производства в декабре 2011 года.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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Венгрия ужесточила экологические требования к украинским автоперевозчикам

Венгрия ужесточила экологические требования к грузовым транспортным средствам, которые используют украинские автоперевозчики.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, перевозки между Украиной и Венгрией будут возможны только грузовыми автотранспортными средствами категории «Евро-3 безопасные» и высших категорий экологических требований.

Такое решение было принято во время заседания Смешанной украинский-венгерской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры в декабре прошлого года сообщило о планах изучить эффективность использования в 2012 году квот разрешений на выполнение перевозок грузов транспортными средствами по территориям Италии, Венгрии и Австрии.

Как сообщало министерство, разрешения на 2013 год на выполнение перевозок грузов транспортными средствами по территории Италии, Венгрии и Австрии будут выдаваться на основании отдельных распределений.

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«Нафтогаз» выкупил у «Дельта Банка» ОВГЗ на 840 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Дельта Банка» на общую сумму 840,655 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ были реализованы одним лотом по процедуре закупки у одного участника.

Договор был подписан 15 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Кабинет министров своим постановлением от 9 января одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 8 млрд грн в 2013 году за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Дельта Банк» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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