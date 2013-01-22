ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Возможные последствия от объединения налоговой и таможни», в котором пишет: на Министерство доходов и сборов возлагают надежды по обеспечению необходимых поступлений в бюджет, сокращению административных затрат и улучшению обслуживания налогоплательщиков. Однако исполнение всех этих целей видится маловероятным…

http://delo.ua/ukraine/vozmozhnye-posledstvija-ot-obedinenija-nalogovoj-i-tamozhni-195225/

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Также «Дело» публикует материал «Варшавская фондовая биржа заинтересовалась украинскими ритейл- и IT-компаниями», в котором пишет: на главной фондовой площадке Центральной и Восточной Европы считают, что украинские компании из секторов ритейла и информационных технологий могут заинтересовать иностранных инвесторов вслед за представителями отечественного агропрома…

http://delo.ua/finance/varshavskaja-fondovaja-birzha-zainteresovalas-ukrainskimi-ritejl-i-195188/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «ЕБРР не ждет подъема» пишет: экономика Украины переживает кризисные явления, из-за которых невозможно достичь высоких темпов роста реального ВВП в текущем году. С учетом основных макроэкономических факторов Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал рост ВВП Украины на уровне 1%, что станет одним из самых низких показателей в Европе. В банке не верят в способность правительства добиться роста ВВП на 3,5% даже в случае рефинансирования долга перед Международным валютным фондом. Это не позволит выполнить план госбюджета по доходам, уверены эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2110106

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Виды на роскошь» пишет: правительство вернулось к идее введения налогов на богатство и предметы роскоши. В Министерстве финансов доработали проект закона и предложили с 2014 года, помимо квартир, жилых домов и автомобилей, облагать налогом и нежилые помещения, а также большие земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов. На их владельцев будет распространяться повышенный земельный налог. Эксперты ожидают, что законопроект примут в урезанном виде, и многие состоятельные украинцы смогут избежать лишних расходов…

http://kommersant.ua/doc/2109962

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович поговорит о развитии в условиях жесткой экономии» пишет: завтра в швейцарском Давосе откроется ежегодный Всемирный экономический форум, в котором примет участие и украинский президент Виктор Янукович. Из официальных лиц от Украины туда поедут еще вице-премьер Юрий Бойко и глава МИД Леонид Кожара…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-YAnukovich-pogovorit-o-chastnikah.html

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Также «Сегодня» в публикации «К весне в Украине ожидается распродажа автомобилей моделей прошлых лет» пишет: в 2013 году можно будет купить дешевле автомобили старых моделей…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-ukrainskih-avtosalonah-ozhidayutsya-bolshie-skidki.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «ЕАБР: Украина способна влиять на ситуацию на мировом зерновом рынке» пишет: согласно анализу ЕАБР, в Украине до 2014 года существенных изменений в правительственной зерновой политике не ожидается. В связи с обязательствами перед ВТО и перспективой будущей зоны свободной торговли с ЕС государство будет воздерживаться и от экспортных ограничений...

http://economics.unian.net/rus/detail/154194

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россия инвестирует в Курилы» пишет: «дочка» ВЭБа определила 10 проектов на Дальнем Востоке, которые сегодня могут рассчитывать на госинвестиции. Среди них рыбоперерабатывающий комплекс на острове Шикотан. Японцы едва ли будут довольны...

http://izvestia.ru/news/543397

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Издание «Ведомости» в публикации «Электроэнергетику ждут перемены с возможным повышением цен» пишет: Минэнерго РФ предлагает ввести эталоны для расчетов тарифов на тепло и сбытовых надбавок, а также изменить регулирование в сетях…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8225071/etalony_dlya_energetiki

(УНИАН)