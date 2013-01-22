ЗТР инвестирует в соцсферу

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) проводит реконструкцию комплекса спортивных сооружений (КСС). Инвестиции в проект по восстановлению КСС составят более 8 млн грн, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, вложенные средства направят на реконструкцию и модернизацию здания комплекса, ремонт 4 спортивных залов и бытовых помещений, а также на создание комфортных условий для занятий.

Ремонтные работы были начаты в сентябре 2012 г., а планируемая дата завершения проекта - июль 2013 года.

Комплекс спортивных сооружений ЗТР обеспечивает работникам предприятия, их детям возможность постоянно укреплять свое здоровье, проводить тренировочные занятия при подготовке к заводской спартакиаде, а также соревнованиям районного, городского, отраслевого и областного масштаба. На базе комплекса проходят тренировки и матчи гандбольного клуба ЗТР, работают спортивные секции, проводятся занятия, популяризирующие здоровый образ жизни среди сотрудников завода и жителей города.

В сообщении отмечают, что «Запорожтрансформатор» – социально-ориентированное предприятие, которое проводит целый комплекс социальных программ, направленных на создание условий для восстановления, оздоровления работников предприятия, организацию их досуга. В июне 2012г. завершен ремонт в лечебном корпусе санатория-профилактория «Чайка» ПАО «Запорожтрансформатор». Инвестиции в проект по восстановлению лечебного корпуса составили 2,5 млн. грн. В настоящее время лечебный корпус профилактория ЗТР является одним из лучших в городе.

На заводе ежегодно разрабатываются новые проекты, направленные на повышение качества жизни работников предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 86 стран. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.