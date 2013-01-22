Кожара на следующей неделе в Брюсселе обсудит подготовку к Саммиту Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на следующей неделе осуществит визит в Брюссель, где обсудит с должностными лицами Евросоюза вопросы подготовки к Саммиту Украина-ЕС, запланированному на 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он также отметил, что в МИД Украины не видят угроз для проведения этого саммита в связи с последними событиями вокруг экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

“Мы не видим таких угроз, идет подготовка к саммиту с нашей стороны и, я надеюсь, со стороны Европейского Союза”, - сказал Е.Перебийнис.

Он отметил, что Украина всегда демонстрировала максимальную открытость в диалоге с Европейским Союзом практически по всем вопросам внутриполитического развития, в том числе и чувствительным. По словам Е.Перебийниса, налаживанию коммуникаций по этим вопросам способствовала миссия уполномоченных представителей Европейского парламента, которую возглавили бывший Президент Польши Александр Квасневский и бывший Президент ЕП Пэт Кокс.

“Мы надеемся, что эта миссия продолжит свою работу и позволит сторонам продолжать обмен информацией, в том числе и в контексте последнего развития ситуации вокруг Юлии Тимошенко и других высокопоставленных должностных лиц”, - сказал Е.Перебийнис.

По его словам, в МИД Украины ожидают, что достигнутые по итогам саммита Украина-ЕС договоренности позволят максимально приблизиться к подписанию Соглашения об ассоциации.