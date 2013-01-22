Янукович уверен, что в этом году Украина станет на шаг ближе к ЕС

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что в этом году Украина станет на шаг ближе к достижению своей цели – вхождению в семью европейских народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце искусств “Украина”.

“Мы поставили перед собой задание – вхождение в семью европейских народов. Европейский выбор - это выбор демократических ценностей, экономической свободы, высоких социальных стандартов”, - сказал В.Янукович.

В то же время, заметил глава государства, залогом стабильности и процветания являются добрые и братские отношения с соседями Украины, предсказуемая и последовательная политика сотрудничества со стратегическими партнерами.

“Я убежден, что в этом году мы станем на шаг ближе к поставленной цели, и в то же время будем проторять собственный путь, последовательно отстаивая свои интересы”, - отметил он.

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