Анонс на 23 января

* 23-24 января состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Швейцарскую Конфедерацию с целью участия в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифинга с участием министра инфраструктуры Владимира Козака, председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских и председателя правления Государственного ипотечного учреждения Валентина Рыбачука.

* Пресс-конференция на тему: «ГМО в Украине. Оружие массового поражения или мода на здоровье?». Участники: Евгений Копатько, социолог, учредитель группы компаний Research& Branding Group; Мария Колесник, аналитик консалтинговой компании "ААА".

* Состоится заседание Союза секретарей местных советов АГУ, которое пройдет под председательством заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги. Участники обсудят проблемы местных бюджетов и межбюджетных отношений в 2013 году, рассмотрят проблемные вопросы проекта Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» и действующего законодательства о местных выборах.

* Круглый стол на тему: "IR в Украине: итоги 2012 года". Investor Relations Agency учредило номинацию "Лучший IR-кейс среди компаний Украины" в рамках Международного конкурса IR-кейсов России и стран СНГ. Состоится презентация IR-кейсов конкурсантов и награждение компаний-призеров, обсуждение достигнутых результатов и планов по развитию IR в Украине. В работе примут участие члены общественного экспертного совета номинации, представители НКЦБФР Украины, Ассоциации "Фондовое Партнерство", Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, Профессиональной ассоциации корпоративного управления, ПАО "Украинская биржа", Представительства Варшавской фондовой биржи в Украине, инвестиционных компаний, IR-служб эмитентов.

* Пресс-конференция на тему: "Тарифы без реформы - деньги на ветер". В работе примет участие Алексей Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины, министр ЖКХ 2007-2010 гг.

* Состоится панельная дискуссия «Современные тренды европейской благотворительности». Мероприятие пройдет в рамках совместной программы БлагоLAB, основанной Украинским форумом благотворителей и фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Участники: Роза Галлего (Испания), Испанская ассоциация фондов; Рин ван Гендт (Голландия), Голландская ассоциация фондов; Беатриса де Дюрфорт (Франция), Французская ассоциация фондов; Наталья Каминарская (Россия), Форум доноров России; Ханна Сурмац (Бельгия), Европейский центр фондов. Модератор: Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

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