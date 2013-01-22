ТОП-10 (22 января)

Кабмин планирует до 10 февраля утвердить госпрограмму активизации развития экономики

Миндоходов представит концепцию своей работы 29 января

Нацбанк ищет нового ликвидатора для банка «Украина»

Акционерам могут разрешить голосовать заочно

ООН прогнозирует рекордный рост мировой безработицы

BNP Paribas Group заявляет, что не намерена продавать «УкрСиббанк»

Бойко провел первую в 2013 году встречу с Миллером

Азаров обязал министров за 10 дней подготовить финпланы крупных госпредприятий

«Нафтогаз» в суде требует от «Черноморнефтегаза» почти 98 млн грн

Минфин привлек 11,09 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 22 января

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Кабмин планирует до 10 февраля утвердить госпрограмму активизации развития экономики

Правительство Украины планирует до 10 февраля утвердить Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник, 22 января, в ходе первой презентации проекта этой госпрограммы членам Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Этот документ, я думаю, еще не раз будет обсуждаться, прежде всего, с точки зрения сбалансирования его финансовыми ресурсами, и в планах правительства утвердить этот документ окончательно не позднее первой декады февраля», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проект госпрограммы, который разрабатывался рабочей группой во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым, требует доработки.

«Он (проект госпрограммы) прошел рассмотрение во всех министерствах и ведомствах. К нему большое количество замечаний, и по другому не может быть, потому что это первый за многие годы такой масштабный документ», - сказал Н.Азаров.

По словам министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, реализация программы должна обеспечить рост экономики в 2013 году на уровне не менее 3%.

При этом он отметил, что программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

Согласно проекту Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, в 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит Государственного бюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга - не более 25% ВВП.

«Удержание дефицита государственного бюджета на экономически безопасном уровне (0,8-1% ВВП)… Удержание предельного объема государственного долга на экономически безопасном уровне (не более 25% ВВП)», - говорится в документе.

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Миндоходов представит концепцию своей работы 29 января

Министерство доходов и сборов Украины планирует провести официальную презентацию своих основных функций, целей и задач 29 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Презентация, как сказано в сообщении пресс-службы, будет публичной и пройдет при участии министра Александра Клименко, представителей общественности и деловых кругов.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины своим Указом создал Министерство доходов и сборов на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Возглавил новое министерство экс-глава ГНСУ Александр Клименко, назначенный на эту должность также 24 декабря 2012 года Указом главы государства.

Первоначально планировалось представить концепцию работы Министерства доходов и сборов 17 января.

Напомним также, что 29 января в Украину пребывает миссия Международного валютного фонда для обсуждения условий новой программы сотрудничества между Украиной и Фондом с ожидаемым объемом кредитования около 15,4 млрд долларов США (10 млрд SDR).

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Нацбанк ищет нового ликвидатора для банка «Украина»

Национальный банк объявил о поиске нового управляющего активами обанкротившегося 12 лет назад коммерческого банка «Украина», говорится в официальном сообщении регулятора, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, Нацбанк планирует до 1 апреля 2013 года провести конкурс для юридических лиц, которые примут в управление непроданные активы банка «Украина» для продолжения процедуры ликвидации банка и погашения задолженности перед кредиторами за счет полученных активов.

К участию в конкурсе, говорится в сообщении, допускаются банки, предоставляющие услуги доверительного управления, и юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере аудиторских, юридических, консультационных или финансовых услуг.

Основными условиями для участия в конкурсе являются потенциальный срок доверительного управления не менее трех лет, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие конфликта интересов, невысокая стоимость услуги и своевременная подача полного пакета документов в НБУ.

В настоящее время ликвидатором банка «Украина» является компания «Торнадо».

Справка УНИАН. Процедура ликвидации банка «Украина» продолжается с 2001 года на основании постановления Национального банка об отзыве лицензии и ликвидации. Первоначальным ликвидатором банка было Государственное агентство по вопросам банкротства. Компания «Торнадо» осуществляет управление активами банка «Украина» в соответствии с решением Нацбанка от 14 октября 2008 года.

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Акционерам могут разрешить голосовать заочно

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в действующий закон об акционерных обществах и усовершенствовать ряд положений документа, касающихся процедур размещения акций, механизма выкупа акций у мелких акционеров, а также возможностей заочного голосования акционеров при принятии корпоративных решений.

Соответствующий проект закона (№2037) опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, документ был разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку на выполнение Плана мероприятий по выполнению Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Законопроект, кроме прочего, касается также усовершенствования механизма определения рыночной стоимости ценных бумаг, внедрения системы оповещения акционеров через депозитарную систему, запрета акционерным обществам выкупать собственные акции во время их размещения, а также обязательства акционерного общества находиться в списке хотя бы одной фондовой биржи при условии включения акций в биржевой список.

Отдельным пунктом в законопроекте значится вопрос проведения общих сборов акционеров, в том числе внеочередных и в том числе посредством заочного голосования (опроса), а также работы счетной комиссии и составления протоколов о результатах голосования.

Законопроект также оговаривает механизм работы корпоративного секретаря акционерного общества, реализации права акционеров требовать обязательного выкупа принадлежащих им акций, а также ограничения преимущественного права акционеров выкупать дополнительно эмитированные акции, если соответствующее решение принято на собрании акционеров.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «Об акционерных обществах» был принят в сентябре 2008 года. Закон определяет порядок создания, деятельности акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров. Вместе с тем, в начале января Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила свой проект изменений в этот закон, позднее одобренный Кабинетом министров Украины.

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ООН прогнозирует рекордный рост мировой безработицы

Численность безработных в мире достигнет рекорда в 2013 году. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ), входящей в состав ООН. По прогнозам МОТ, в этом году численность безработных вырастет по всему миру на пять миллионов - до 202 миллионов человек.

С начала кризиса в 2007 году безработица по всему миру выросла на 28 миллионов человек и к концу 2012 года составила 197 миллионов, передает Лента.ру. Своего пика в 199 миллионов человек численность безработных достигла во время кризисного 2009 года. Потом число людей, не имеющих постоянного занятия, сокращалось, но в 2012 году снова начало расти.

По прогнозам МОТ, в 2014 году численность безработных вырастет еще на три миллиона, а к 2017 году показатель достигнет 210,6 миллиона человек. Процент безработных от всего экономически активного населения планеты будет держаться на уровне в шесть процентов.

Авторы доклада МОТ констатируют, что самой незащищенной группой населения являются люди младше 24 лет, среди которых работу на имеют 13 процентов. При этом растет число тех, кто отказывается от идеи найти работу. В 2012 году свои анкеты из служб трудоустройства забрали 39 миллионов человек. В развитых странах треть всех безработных не имеют постоянного занятия уже более года.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократился в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с показателем января–июня 2012 года, на 0,4 п.п. - до 8%. Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В январе–марте показатель безработицы в Украине (по методологии МОТ) составлял 9,1% трудоспособного населения.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины по методологии МОТ в январе–сентябре 2012 года составило 1,62 млн человек. В январе-марте этот показатель составлял 1,84 млн человек, в январе–июне – 1,7 млн человек.

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству трудоспособного населения.

Количество безработных, претендующих на одно рабочее место, в Украине в декабре составило в среднем 11 человек (108 человек на 10 рабочих мест), что на 4 человека больше, чем в ноябре 2012 года. Показатель нагрузки на одно рабочее место в декабре оказался самым большим в 2012 году.

Согласно сообщению, предложение рабочих мест организациями и учреждениями в декабре составило 48,6 тыс.

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BNP Paribas Group заявляет, что не намерена продавать «УкрСиббанк»

Одна из крупнейших международных финансовых групп BNP Paribas Group не имеет намерений продавать свою украинскую «дочку» «УкрСиббанк», рассматривая ее как перспективный банковский актив, сообщила пресс-служба «УкрСиббанка», отвечая на запрос УНИАН.

Как говорится в сообщении, акционеры «УкрСиббанк» твёрдо уверены в его стабильности и перспективах дальнейшего развития.

«Принимая во внимание все усилия, которые BNP Paribas в течение последних двух лет приложила для восстановления «УкрСиббанка», группа не имеет намерений продавать его и рассматривает «УкрСиббанк» как наиболее перспективный банк в Украине», - цитирует пресс-служба банка Стефана Декрана, руководителя международного розничного бизнеса BNP Paribas.

Справка УНИАН. Ранее ряд западных финансовых групп объявили об уходе с украинского финансового рынка в связи с очередной волной экономического кризиса.

«УкрСиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными владельцами банка являются одна из крупнейших международных финансовых групп BNP Paribas (84,99% акций) и ЕБРР (15%). По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал 10-ое место среди 175 банков по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 29,09 млрд грн, средства клиентов – 18,78 млрд грн, собственный капитал – 2,62 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 59,64 млн грн.

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Бойко провел первую в 2013 году встречу с Миллером

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в Москве провел рабочую встречу с председателем правления российского газового монополиста компании «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Ю.Бойко.

"Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего стратегического сотрудничества Украины и России",- сказано в сообщении.

О деталях переговоров не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, предыдущая встреча Юрия Бойко (тогда еще в качестве министра энергетики и угольной промышленности) с А.Миллером состоялась 12 декабря 2012 года.

На встрече рассматривались перспективы долгосрочного партнерства в газовой сфере. Кроме того, было уделено особое внимание вопросам обеспечения зимой бесперебойного транзита российского газа по территории Украины потребителям Европы с учетом резервов газа в ПХГ Украины.

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Азаров обязал министров за 10 дней подготовить финпланы крупных госпредприятий

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил всем руководителям министерств и ведомств в течение 10 дней подготовить для утверждения финансовые планы крупных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее задание Н.Азаров поставил перед министрами в ходе совещания по вопросам доработки проекта Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«Вам отводится максимум 10 дней, чтобы вы в начале февраля представили на заседании правительства согласованные с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли и другими заинтересованными министерствами финансовые планы государственных предприятий», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства обратил особое внимание министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого на необходимость ускорить утверждения финансовых планов «Энергоатома», «Нафтогаза» и других предприятий энергетической отрасли.

Контроль за выполнением поставленных задач премьер возложил на министра Кабинета министров Елену Лукаш.

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«Нафтогаз» в суде требует от «Черноморнефтегаза» почти 98 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от своей дочерней компании, крупного добытчика газа «Черноморнефтегаз» возврата 97,901 млн грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд АР Крым, рассмотрение дела назначено на 19 февраля 2013 года.

Кроме того, УНИАН стало известно, что «Нафтогаз» в декабре 2012 года выиграл суд у «Черноморнефтегаза» о возврате 133,5 млн грн за газ в объеме 509,7 млн куб. м, поставляемый на протяжении 2011 года потребителям в АР Крым и «Артек».

Однако «Черноморнефтегаз» оспорил решение в суде высшей инстанции. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Черноморнефтегаз», входящая в состав госхолдинга НАК «Нафтогаз Украины», разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение, расположенные на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Минфин привлек 11,09 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 22 января

Министерство финансов Украины во вторник, 22 января, привлекло в государственный бюджет 11,09 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 4 из 7 заявок (общий объем заявок составил 75,59 млн долл.), поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг. Доходность установлена на уровне 8,25%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными все 15 заявок (на сумму 690 млн грн) на 9-месячные гривневые бумаги и 2 заявки на 3-летние валютные ОВГЗ.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 15 января привлек в государственный бюджет 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,61 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 111,23 млрд грн, в собственности банков - 66,86 млрд грн, нерезидентов - 5,72 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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