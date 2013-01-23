ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Государство арестовало счета «Аэроcвита» в украинских банках», в котором пишет: 22 января, согласно постановлению Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области, были арестованы средства авиакомпании «Аэроcвит» на всех счетах в украинских банках…

http://delo.ua/business/gosudarstvo-arestovalo-scheta-aerocvita-v-ukrainskih-bankah-195352/

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Также «Дело» публикует материал «Стоимость проезда в поездах поднимется на 15%», в котором пишет: ЮЖД с 1 февраля вводит новые тарифы на проезд в пригородном пассажирском сообщении…

http://delo.ua/business/stoimost-proezda-v-poezdah-podnimetsja-na-15-195350/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «На многие лета» пишет: проблема недостаточного кредитования экономики коммерческими банками уже настолько беспокоит правительство, что ради его активизации в Кабмине намерены создать Государственный банк развития. Ресурсы для учреждения планируется выделить из госбюджета или привлечь под государственные гарантии. Эксперты отмечают, что идею Госбанка развития, которая обсуждается уже более пяти лет, будет сложно реализовать. В украинском бюджете нет лишних средств, а привлечение внешних кредитов под госгарантии переложит риски возможной девальвации гривны на заемщиков…

http://kommersant.ua/doc/2110721

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Торговлю выведут за город» пишет: супермаркеты могут полностью исчезнуть из городов. В Партии регионов предлагают их демонтировать, а новые разрешить создавать только за пределами населенных пунктов. В городах останутся лишь продовольственные магазины площадью до 300 кв. м. При этом торговые сети должны будут отказаться от импортной продукции и обеспечить 80% ассортимента отечественными товарами. Участники рынка розничной торговли такую перспективу называют катастрофической. Ее уже готовы предотвратить коллеги автора законопроекта по фракции…

http://kommersant.ua/doc/2110879

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине исчезнут депозиты под высокие проценты» пишет: Нацбанк требует увеличить резервы банков, выдающих рисковые кредиты за счет денег физлиц…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-ischeznut-depozity-pod-bolshie-procenty.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве закрыли стройку из-за гибели рабочих» пишет: начато уголовное производство по факту падения крана на Оболони, которое привело к трагической смерти людей…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-zakryli-stroyku-iz-za-gibeli-rabochih.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Управляющий аэропортом «Жуляны»: «Ситуация в Украине не располагает к появлению новых авиаперевозчиков» пишет: несколько лет назад власти всерьез подумывали о том, чтобы закрыть аэропорт «Киев» (Жуляны). Но в Жуляны пришел инвестор, аэропорт обзавелся новым терминалом, объем пассажирских перевозок вырос в 16 раз. О перспективах развития Жулян и в целом авиации в Украине в интервью УНИАН рассказал директор компании «Мастер Авиа», выступающей оператором аэропорта «Киев» (Жуляны), Алексей Яковец...

http://economics.unian.net/rus/detail/154332

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Газпром» заставит россиян платить ему напрямую» пишет: монополист недополучил от коммунальщиков в 2012 году 40 млрд рублей. Он просит правительство дать ему право самостоятельно собирать деньги с конечных потребителей...

http://izvestia.ru/news/543407

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Издание «Ведомости» в публикации «Давосский экономический форум представит мрачное будущее России» пишет: сегодня на Давосском экономическом форуме пройдет сессия «Сценарии для России». Причина повышенного внимания к РФ - ее председательство в «двадцатке»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8280671/davosskie_scenarii_plohi_dlya_rossii

(УНИАН)